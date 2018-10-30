Ангарский зэк 21 год прятался от тюрьмы, пока случайно не попался в Перми при проверке документов

СЕГОДНЯ 13:08 2018-10-30T13:15:34+03:00

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«А что ты его держишь? Пусть идет. Год у него был? Три за побег дадут. Пять - за детсад. Иди, иди, Вась…» Помните такой диалог в культовой комедии «Джентльмены удачи», когда Василий Алибабаевич вдруг захотел вернуться в тюрьму после побега, но в последний момент передумал?

Точно такие же мысли терзали в сентябре 1997 года 33-летнего ангарчанина Александра Мастрюкова (имя и фамилия изменены), когда после полутора лет заключения в местной колонии ему дали 12 дней (!) отпуска за хорошее поведение. Из положенного срока в 7 лет 6 месяцев, которые мужчина получил за разбой, он не отсидел и половины. Едва оказавшись за воротами колонии и вдохнув воздух свободы, сразу решил для себя, что больше за колючую проволоку не вернется. Правда, для побега нужно было разработать план. Мужчина понимал, что прятаться в родном городе смысла нет - там бы его из-под земли достали. И тогда…

- Он просто сыграл роль ограбленного, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске заместитель прокурора Ангарска Ирина Арыштаева. - Сам себе разбил голову и пошел в милицию жаловаться: мол, я не местный, в чужом городе избили, отняли все деньги и паспорт. На дворе был 1997 год, по базам его пробивать не стали. Милиционеры поверили ему на слово и даже пожалели: дали справку о потере документов и помогли купить билет на поезд.

Помахав своей ангарской колонии из окна плацкартного вагона, Александр сначала отправился на Дальний Восток – в Хабаровск. Но задерживаться там сбежавший зэк не собирался. Чтобы не засветиться, он решил оборвать все связи с ангарскими родственниками и менять города как можно чаще. Таким образом, вскоре география его путешествия расширилась. Он вернулся обратно в Сибирь. Мужчина умудрился пожить в Новосибирске и Омске, а затем перекочевал на Урал - в Пермь. О том, чтобы кого-нибудь ограбить и не помышлял. Работал, правда, неофициально. В основном разнорабочим – например, на стройках. В общем, там, где не требовали документов. На учет в больницы не вставал и даже не обращался к врачам, жить старался на съемных квартирах или в общежитиях.

В итоге осел на ПМЖ в Перми. Повстречал там новую любовь, но официально жениться не рискнул, нашел более престижную неофициальную работу. Неизвестно, сколько бы еще продолжалась его вольная жизнь, если бы одним мартовским днем 2018-го он впервые за два десятка лет не оказался лицом к лицу с оперативниками.

- На улице у него попросили предъявить документы, - говорит Ирина Арыштаева. – Их у него не было. Тогда его решили проверить по отпечаткам пальцев. Сразу скажу, что так делают не со всеми. Наверное, он просто вызвал подозрение у полицейских. Так вот, взяв его пальчики и пробив их по базам, сыщики ахнули: мужчина-то уже 21 год в федеральном розыске!

В родные пенаты блудного ангарского сына этапировали в тот же месяц, где местные следователи уже достали с полок изрядно запылившееся, с пожелтевшими страницами уголовное дело.

- Конечно, я жалею об этом побеге, - грустно ответил Александр на первом же допросе. - Ведь давно бы уже честно отсидел свой срок, освободился и жил бы спокойно.

Вдвойне обиднее беглецу стало, когда прокуроры сказали ему, что тогда он и вовсе мог выйти на свободу условно-досрочно. Статья-то не считалась тяжкой, да и отпуск в 1997-м он заслужил. Но на днях суд приговорил его к 5 годам 3 месяцам колонии строгого режима. Из них за побег ему накинули всего год, а не три, как было в «Джентльменах удачи». Прокуроры говорят, что это наказание он может оспорить по новому законодательству - тогда срок заключения станет немного меньше.