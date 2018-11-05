Иркутяне смогут брать «Дальневосточный гектар» теперь в Бурятии и Забайкалье

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-05T12:34:04+03:00

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В День народного единства (символично, не правда ли?) Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа. И многие уже ринулись рассуждать, к чему бы это. Что это даст регионам, какие преференции они получат? И первым на новшество отреагировали, конечно, главы Бурятии и Забайкалья. Алексей Цыденов, лидер соседней республики, уже разложил все по полочкам и развенчал мифы - в первую очередь касаемо дальневосточного гектара. Итак, ответ из первых уст.

- Программа «дальневосточный гектар» и на нас тоже будет распространяться, - комментирует Алексей Цыденов. - Это даст возможностьи привлекать людей, которые вкладывают в развитие территории, и мы будем содействовать. Скажу, что Бурятия очень похожа с другими регионами Дальнего Востока в плане низкой плотности населения, мы также являемся приграничной территорией, а поручение президента как раз и направлено на то, чтобы регионы развивались ускоренными темпами - выше среднероссийских.

Правда, как будет действовать программа, и как будут выдавать этот самый дальневосточный гектар, еще непонятно. Сейчас по закону не только жители восточного рубежа страны, но и любой россиянин может подать заявку на участок земли в каком-либо муниципальном образовании, затем это все документально оформить (заметим, бесплатно) и… вперед! Хочешь - выращивай овощи, или строй ферму, или разводи клубнику, как это сделал, например, житель Амурской области Роман Коваленко на своих заветных гектарах. Взяв четыре га (по правилам по одному на каждого члена семьи, - прим. Авт.), он получил летом урожай в две тонны ягоды и не прогадал. Через пять лет свой участок он оформит в собственность, это тоже предусмотрено законом. Таких примеров сотни. Люди переезжают на восточный рубеж страны даже из столицы. Еще один пример - москвич Антон Бурмистров взял гектары в Магаданский области и теперь строит большой тепличный комплекс и ферму для разведения оленей. Словом, есть перспективы на соседней территории для бизнеса. Но не только. Взять землю можно будет и под дачу, и под строительство дома. Правда, как все эти радужные перспективы будут реализовываться на практике, пока неизвестно. Властям дали несколько месяцев на то, чтобы утрясти все административные нюансы. Затем начнется кропотливая работа по вхождению Бурятии и Забайкалья в программы. Кстати, и временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов тоже подтвердил, что край претендует на все эти преференции. А еще и на другие льготы - территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, выплаты на третьего ребенка и многие другие.

И еще. Байкал разделять никто не станет. На судьбу федеральных целевых программ по развитию и сохранению озера вхождение субъектов в Дальневосточный федеральный округ тоже никакого воздействия не окажет.

СКАЗАНО!

Как минимум Бурятия и Забайкалье получают доступность налоговых льгот

- Рад за соседей, у регионов появились перспективы к реальному развитию. Они как минимум получают доступность налоговых льгот, федеральные инвестиции в развитие экономики и социальной сферы, меры по регулированию тарифов на электроэнергию. Также программу предоставления дальневосточного гектара и субсидирование авиабилетов

(Депутат ГосДумы Александр ЯКУБОВСКИЙ на своей страничке в Facebook).

НА ЗАМЕТКУ

На что берут дальневосточный гектар?

под индивидуальное жилищное строительство - 42% получателей «дальневосточных гектаров»;

занятие сельскохозяйственной деятельностью - 26%;

хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство - 12%;

проекты в туристической отрасли- 12%;

открыть магазины, кафе, автозаправки и заниматься другими видами предпринимательской деятельности - 8%.

КОНКРЕТНО

Летать будут еще дешевле

С 1 ноября на территории Дальнего Востока действует «нулевая ставка» НДС для авиаперевозок по внутренним воздушным линиям.

-Принято решение о дополнительном субсидировании пассажирских авиаперевозок для обеспечения региональных перевозок и перелетов между Дальним Востоком и европейской частью страны, - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Это должно еще снизить цены на билеты из аэропортов Дальнего Востока. Сейчас список городов, из которых официально авиакомпании летают по сниженным тарифам, включает Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Владивосток, Магадань и Южно-Сахалинск. Но, вполне очевидно, в ближайшее время этот перечень пополнится Читой и Улан-Удэ. Жителям Иркутска это также удобно, потому что летать в Москву можно будет и оттуда.

Какие льготы обещаны дальневосточникам?

- повысится размер выплат и пособий при рождении детей;

-снизится ставка ипотеки для семей с детьми

-тарифы на электроэнергию обещано держать на среднероссийском уровне

( По постановлению правительства на это выделяются средства из бюджета в ближайшем будущем)

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