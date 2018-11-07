Есть такая профессия – нефть добывать!

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-07T06:36:29+03:00

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Десять лет назад Верхнечонское месторождение ( разрабатывает АО «Вехнечонскнефтегаз» дочернее общество компании «Роснефть» ) запустили в промышленную эксплуатацию, подключив нефтепровод к магистрали «Восточная Сибирь – Тихий океан». В преддверии юбилейной даты журналистов пригласили на Верхнюю Чону, чтобы поближе познакомить с нефтедобычей. Вашему вниманию представляем рассказ об увиденном .

В октябре 2008 года в магистраль «Восточная Сибирь – Тихий океан» из недр глухой тайги полилась первая сибирская нефть. С этого исторического момента началась промышленная эксплуатация нефтегазоконденсатного месторождения. За десять лет упорного труда оно изменилось до неузнаваемости, несмотря на сложные геологические условия, инженерные особенности проекта и экономические кризисы. На месте непроходимых болот вырос целый высокотехнологичный город.

Город-сказка, город-мечта

Первое время до Верхнечонского месторождения, которое находится на севере Иркутской области, работники со всей страны добирались неделями. Ехали до Усть-Кута или Киренска, а оттуда уже на вертолётах. Теперь на дорогу непосредственно по Иркутской области уходит менее полдня. Нефтяники летят самолётом до Талакана (аэропорта в Якутии, построенного в 2012 году. – Ред.), пересаживаются на вахтовки (автобус на базе грузовика. – Ред.) – и через несколько часов уже на месте. Этим маршрутом пользуются 50 тысяч рабочих в год. Так и я оказался на месторождении.

Фото: архив предприятия

Въезд в рабочий посёлок охраняет символ Иркутской области – бабр. Скульптура с горящими глазами сварена из металла местными умельцами, как, впрочем, и всё вокруг на месторождении сделано их руками. Сотрудники предприятия «Верхнечонскнефтегаз» создали отличные условия. Живут в общежитиях в комфортабельных комнатах. Есть гостиница, которую в условиях тайги вполне можно считать пятизвёздочной. Туда меня и поселили. А ещё выдали, согласно требованиям безопасности, амуницию нефтяника: ветрозащитный костюм, спецобувь, каску, пластмассовые очки и перчатки. Но прежде хорошо накормили.

«С учётом высоких цен на нефть профицит бюджета в ближайшие три года будет выше запланированного» – доносилось из телевизора в столовой. Рабочие за ужином смотрели очередной выпуск новостей. Они знают, что за каждой копейкой, о которой говорил ведущий, стоит их тяжёлый труд.

А у меня тем временем глаза разбегались от выбора блюд. Несколько видов первого и второго, десерты, чай, кофе, напитки… Кормят здесь, надо сказать, очень хорошо. Хотя, как иначе! Много сил нужно, чтобы выдержать рабочий день вахтовика, который длится 11 часов. Ещё 13 даётся на отдых - и так все 28 дней, что длится вахта. Потом на 28 дней домой - и опять на работу.

Однако нефтяники народ крепкий. После смены им энергии ещё и на спорт хватает. В посёлке отдельный тренажёрный зал с современным оборудованием. Такой и на Большой земле не всегда найдёшь. А ещё есть отдельная площадка для игры в футбол, волейбол и настольный теннис.

Фото: архив предприятия

– Бассейн бы, – мечтательно говорит наш сопровождающий, начальник участка бытового обеспечения укрупнённого нефтяного промысла «Верхнечонскнефтегаза» Сергей Волгин. И мне почему-то кажется, что это вполне осуществимо.

– А отдыхаете здесь как?

– У нас баня есть. Отдельно женская, отдельно мужская. Там в свободное время попариться много народу собирается.

В посёлке также есть своя больница – современный здравпункт, и магазин. Но, пожалуй, главное то, что нефтяникам удалось создать в посёлке атмосферу домашнего уюта, дружбы и взаимовыручки.

Нефть из крана

Верхнечонское месторождение не похоже на те, которые показывают в кино. Здесь не увидишь так называемые станки-качалки с узнаваемыми «молоточками», которые как маятники движутся вверх и вниз, выкачивая нефть из земли. Каждая скважина на современном нефтепромысле – это просто небольшое сооружение из труб.

– Добыча нефти на месторождении началась с двух скважин – №№ 1002 и 1010, общий дебит (объём жидкости скважины в сутки. – Ред.) которых был 320 тонн, – вспоминает заместитель начальника Региональной инженерно- технологической службы «Верхнечонскнефтегаза» Андрей Петлин. – Запущены в работу они были 10 сентября 2008 года мной и ведущим геологом цеха добычи Сергеем Черкасовым.

Фото: архив предприятия

Однако вопреки банальной логике не первые скважины оказались рекордсменами по добыче нефти, а скважина № 726 с соседней кустовой площадки. Запущена она в феврале 2010 года и пока единственная из всех на месторождении перешла миллионный рубеж.

– Общий объём добычи нефти из неё на сегодняшний день составил 1,2 млн тонн, – уточняет Андрей Петлин. – В запуске тоже я участвовал. Были определённые трудности. Мы опасались, что можем заморозить коллектор, поэтому здесь постоянно дежурила техника для его прокачки на случай остановки скважины. Но в итоге никаких осложнений не возникло.

Андрей Петлин подходит к скважине-миллионщице, в буквальном смысле открывает кран пробоотборника и набирает в бутылку нефть. Смотрю на неё, а она пенится.

Фото: архив предприятия

Дело в том, что в нефти пока содержатся попутный газ и другие примеси, поэтому правильнее её называть на этом этапе пластовой жидкостью. Если взглянуть на нефть товарного качества, то она больше похожа на картинки в интернете – густая, почти чёрная. Кстати, и запах тоже различается: нефть из скважины пахнет мазутом и газом, очищенная – бензином. Одинаковый лишь цвет.

Наращивая обороты

Едем дальше и видим, как на одной из кустовых площадок кипит работа. Стоит с десяток грузовиков, вокруг суетятся рабочие. Вообще-то на объектах месторождения людей встретишь нечасто – система нефтедобычи полностью автоматизирована. Диспетчерские службы круглосуточно отслеживают работу скважин, нефтепроводов и технологических линий посредством телемеханики.

– А что здесь происходит? – спрашиваю.

– Проводим мероприятия по улучшению нефтеотдачи скважины, – объясняет мастер по повышению нефтеотдачи пласта ООО «РН-ГРП» Сергей Казаков. – Увы, нефтяных озёр и рек под землёй не существует. Нефть разбросана в земной породе мелкими вкраплениями, и оттуда её нужно выдавливать. После строительства новой скважины на первоначальном этапе нефть может добываться фонтанным способом. Это не означает, что она в буквальном смысле бьёт фонтаном. Просто в этом случае пластового давления под землёй достаточно для того, чтобы нефть на поверхность поднималась по пробурённой скважине без какой-то технической помощи. После того как фонтанирование прекращается, в скважину опускаются насосы.

Фото: архив предприятия

Чтобы обеспечить эффективную и долговременную добычу нефти из скважин, на Верхнечонском месторождении применяют метод гидравлического разрыва пласта (ГРП). В мире применение этой технологии стали тестировать ещё в 1940-х, но активное развитие началось в 1990-х.

«Верхнечонскнефтегаз» является лидером по внедрению технологий на месторождениях Восточной Сибири. Суть ГРП – создание в продуктивном нефтяном пласту трещины, которая повышает нефтеотдачу и обеспечивает дополнительную добычу нефти из скважины. Вместе с водой в скважину закачивается высоковязкий гель с проппантом – маленькими керамическими или полимерными шариками, которые задерживаются в образовавшейся трещине и не дают ей сомкнуться. На Верхнечонском месторождении метод ГРП постоянно совершенствуется: на текущий момент стали использовать технологию направленного разрыва, это позволило кратно расширить диапазон скважин для проведения ГРП.

Дело настоящих мужчин

За десять лет на Верхнечонском месторождении пробурено 700 скважин, общая протяжённость которых 1,752 млн метров. А на этот год было запланировано подготовить ещё 63 штуки. Хороший повод, чтоб посмотреть, как происходит сам процесс бурения. Меня везут на экскурсию по буровой установке. Видно её издалека. Это практически целый завод! Высота установки около 50 метров, что больше 15-этажного дома. Буровая – эшелонная, то есть её можно передвигать по земле по рельсам. Хотя, если честно, в голове не укладывается, как такую махину сдвинуть с места, да ещё когда кругом леса и болота.

– Мы работаем в тесном взаимодействии со строителями, – убеждает меня начальник отдела супервайзинга бурения «Верхнечонскнефтегаза» Иван Сотниченко. – Они создают условия для бурильщиков: отсыпают кустовую площадку, выкладывают бетонные плиты, делают амбары под выбуренную породу, готовят площадку под жилой городок. А мы перевозим буровую с предыдущей кустовой площадки, монтируем её и приступаем к делу.

Фото: архив предприятия

На площадке буровой установки, куда нам разрешают подняться (обязательно в защитной каске, очках и перчатках), очень шумно. За происходящим на глубине специалисты наблюдают из кабины, напоминающей космический корабль – столько в ней экранов и приборов. Как раз перед кабиной расположен «бур», бороздящий недра земли в поисках чёрного золота.

– Глубина наших скважин около 3,5 тысячи метров, – рассказывает Иван Сотниченко. – Раньше на создание одной такой уходило три месяца, а сейчас средний показатель 19–20 дней. Прогресс шагнул далеко вперёд. «Верхнечонскнефтегаз» не боится применять новые технологии, испытывать новое оборудование. Это мне здесь всегда нравилось. Сейчас вот в работе используем новые долота - породоразрушающий инструмент. Таким, например, долотом (показывает. – Ред.) на нашем месторождении был поставлен рекорд всей Восточной Сибири. За сутки мы пробурили 947 метров.

Карьерный рост

– А как вы устроились на работу в «Верхнечонскнефтегаз»? – спрашиваю у Ивана Сотниченко.

– Я всю жизнь мечтал стать инженером по бурению, – признаётся он. – Учился на химико-металлургическом факультете в институте. После первого курса друг нашей семьи предложил летом поработать вахтой. Это был 2002 год. Я согласился и поехал на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Всё понравилось. Вернулся, перевёлся на факультет геоэкологии и геоинженерии, но когда получил диплом, ещё полтора года работал помощником бурильщика. Считаю, чтобы быть хорошим инженером, нужно начинать с самых низов.

К слову, практически все, кто работает на Верхнечонском месторождении в должности начальника, тоже прошли путь от простых рабочих.

Сердце нефтепромысла

Нефть со всех скважин по трубам перекачивают на установку подготовки нефти. Выглядит она тоже, как целый завод. Здесь нас встречает ещё один ветеран нефтяной промышленности – заместитель цеха подготовки и перекачки нефти Анатолий Шкляев. Производство практически безотходное.

– Основной объём попутного нефтяного газа закачиваем во временное подземное газовое хранилище, – отметил начальник цеха подготовки и компримирования газа «Верхнечонскнефтегаза» Артур Исламов. – Часть запасов используем для собственных нужд – на обеспечение нефтепромысла собственной электроэнергией (две электростанции собственных нужд мощностью 90,5 мВт), также для котельных и печей подогрева нефти.

Высокотехнологичный комплекс по компримированию и обратной закачке газа в подземное хранилище позволяет рационально использовать более 96% попутного нефтяного газа.

На установке подготовки нефти есть химическая лаборатория контроля качества получаемого продукта. Совсем недавно завершилось строительство нового здания лаборатории. Сейчас её ждёт аккредитация и запуск в работу.

Контроль за всеми процессами на установке подготовки нефти осуществляется через операторную. Несмотря на десятки мониторов с производственными показателями, в смену здесь работают по 4 человека – такого количества сотрудников достаточно, чтобы отслеживать все параметры установки подготовки нефти.

Конечная станция

Последний контроль качества нефть проходит в приёмо-сдаточном пункте «Талаканское», где оборудована операторная СИКН (системы измерения количества и показателей качества нефти. – Ред.), созданы коммерческий узел учёта нефти и узел запорной арматуры, построена химико-аналитическая коммерческая лаборатория.

– От нас нефть прямиком попадает в нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», который доставляет её покупателям, – говорит старший оператор ПСП Иван Яковлев. – Операторы в режиме реального времени на мониторах отслеживают основные показатели качества – содержание воды и солей. Допускается содержание воды до 0,5% и солей до 100 мг. Такая нефть соответствует ГОСТу и относится к экспортной группе качества. Проще говоря, лучшая!

Бывает, конечно, что показатели не дотягивают до идеальных. Тогда нефть отстаивают в резервуарах, которых здесь четыре. За все 10 лет поставок чистой нефти в магистральный нефтепровод план-график ни разу не был сорван.

Этого удалось добиться с помощью проверки проб нефти в лабораториях. Именно третья лаборатория на ПСП «Талаканское» – самый ответственный объект, который ведёт паспортизацию товарной нефти. Кроме того, многие методы автоматизированные, анализы здесь продублированы в ручном, классическом варианте.

– Наша лаборатория аккредитована на проверку 11 показателей, – отметила начальник испытательной химико-аналитической лаборатории № 2 Мария Решетникова. – Исследования нефти на четыре показателя проводим ежесменно, на остальные – раз в десять дней. В сутки, получается, мы делаем около 60 анализов.

А ещё сотрудники «Верхнечонскнефтегаза» – настоящие профессионалы своего дела. Так, Мария является экспертом по подготовке и оценке конкурсных заданий чемпионата WorldSkills. В июле 2018 года корпоративный этап прошёл в НК «Роснефь».

– Наш сотрудник Эржена Битухеева заняла второе место, – с гордостью сообщила Мария. – И теперь она представляет «Верхнечонскнефтегаз» вместе с коллегами из других предприятий компании «Роснефть» – Ачинского нефтеперерабатывающего завода и Ангарской нефтехимической компании на пятом национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldskillsHi-Tech 2018 в Екатеринбурге.

Вот таким я увидел путь верхнечонской нефти .Сотрудники предприятия «Верхнечонскнефтегаз» каждый день проделывают колоссальную работу, отдаваясь любимому делу без остатка. Однако развитие предприятия продолжается и впереди у него новые горизонты, которые только предстоит покорить.