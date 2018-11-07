2018-11-07T08:53:46+03:00
Общество

Полпред Сергей Меняйло: «Иркутская область осталась в СФО, так как является более развитым и самодостаточным регионом»

В День Народного единства соседние регионы Бурятия и Забайкалье перешли в состав Дальневосточного федерального округа
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Полпред Сергей Меняйло: «Иркутская область осталась в СФО, так как является более развитым и самодостаточным регионом»Полпред Сергей Меняйло: «Иркутская область осталась в СФО, так как является более развитым и самодостаточным регионом»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Переход Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа стало главной темой у жителей этих регионов в прошедшие праздничные дни. Напомним, указ их о передаче в ДФО Президент России Владимир Путин подписал в День Народного единства. После того, как на новшество отреагировали главы Бурятии и Забайкалья, свой комментарий по этому поводу дал и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Кроме того, полпред рассказал, что Иркутская область осталась в составе Сибирского федерального округа, так как является более развитым и самодостаточным регионом.

- Иркутской области просто надо оздоровить свою экономику и обелить ее, сделать прозрачной. А потенциалы Иркутской области и Забайкальского края совершенно разные. Поэтому здесь взаимосвязь, что она примыкает к Байкалу, не столь важна с точки зрения экономики, - отметил Сергей Меняйло.

Что касается Бурятии и Забайкалья, то они по словам полпреда стали регионами ДФО для скорейшего оздоровления их экономики и субсидирования инфраструктурных проектов. Еще один плюс вхождения в ДФО заключается в том, что жители этих регионов теперь могут участвовать в программе «дальневосточный гектар».

- Программа «дальневосточный гектар» теперь будет распространяться и на нас, - прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов. - Это даст возможность привлекать людей, которые вкладывают в развитие территории, и мы будем содействовать. Скажу, что Бурятия очень похожа с другими регионами Дальнего Востока в плане низкой плотности населения, мы также являемся приграничной территорией, а поручение президента как раз и направлено на то, чтобы регионы развивались ускоренными темпами - выше среднероссийских.

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