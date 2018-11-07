Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: жители региона сами выберут эмблему турнира

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-07T12:36:52+03:00

Зима 2014 года стала настоящим праздником для иркутских болельщиков. Тогда у нас впервые прошел чемпионат мира по бенди. Фото с финального матча Россия-Швеция. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Иркутск уже начал готовиться к грандиозному спортивному событию - чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдет в нашем городе в марте-апреле 2020 года. На очередном заседании организационного комитета по проведению мирового форума было принято решение, что придумать официальную эмблему турнира, которая будет использоваться на баннерах, афишах и сувенирной продукции, сможет любой житель Иркутской области.

- Для этого в ноябре 2018-го стартует конкурс на лучшую эмблему, итоги которого подведут в феврале 2019 года, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Информацию о нем можно будет узнать на сайте министерства спорта региона. Еще одна хорошая новость. Все матчи чемпионата мира можно будет увидеть по видеотрансляции. Кроме того, для участников соревнований и болельщиков готовится культурная программа.

Добавим, что команды участницы чемпионата мира 2020 будут разделены на две группы. В группе А сыграют Россия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Казахстан, США, Германия и Нидерланды. В группе В встретятся Венгрия, Япония, Китай, Эстония, Чехия, Монголия, Канада, Латвия, Словакия, Швейцария, Украина и Англия. Игры мирового форума пройдут на иркутских стадионах «Труд», «Рекорд», и на новенькой арене «Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта», строительство которой уже идет полным ходом. Кроме этого, будет задействован стадион «Строитель» в Шелехове.

Напомним, что последний раз чемпионат мира по бенди проходил в Иркутске в 2014 году. Тогда чемпионский титул завоевала сборная России, которая обыграла в финале Швецию.