Андрей Мерзликин в программе «Вечерний Ургант»: «Не понимаю, почему не переиздают книги Александра Вампилова»

СЕГОДНЯ 18:21 2018-11-08T18:32:23+03:00

В эфире популярного шоу, актер рассказал о съемках в Иркутске фильма «Облепиховое лето», в котором сыграл великого драматурга [фото]

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Уже 15 ноября в широкий прокат выходит премьера фильма режиссера Виктора Алферова «Облепиховое лето» о последних годах жизни великого иркутского драматурга Александра Вампилова. А это значит, что картину, ключевые сцены которой как раз снимали в нашем городе и на Байкале, увидит вся страна.

Особый интерес к ленте прямо накануне премьеры подогрел исполнитель главной роли, знаменитый актер Андрей Мерзликин. Буквально в сентябре он приезжал в Иркутск, чтобы представить «Облепиховое лето» на Байкальском международном кинофестивале, а теперь стал гостем популярнейшего шоу «Вечерний Ургант».

Первое, чем поразил Ивана Урганта Андрей Мерзликин, это внешним видом. Артист пришел на съемки в сценическом костюме и туфлях – том самом образе, в каком его увидит зритель «Облепихового лета».

- Художник по костюмам долго думал, как должен быть одет драматург 60-х, - рассказывает Андрей Мерзликин. – И мы нашли настоящий пиджак того времени и брюки. А туфли и вовсе 1952 года выпуска. В общем, я полностью проникся своей ролью. Однажды на съемках мне еще пришлось носить красный мохеровый шарф. Знаете, который колется? Я сразу вспомнил своих родителей и целый слой населения, который ходил в то время по улицам.

Андрей Мерзликин рассказывает о съемках фильма "Облепиховое лето" Ивану Урганту. Фото: скриншот

Также актер захватил с собой на съемки специальный черный штрих. Им ему затемняли брови, так добивались внешней схожести с Вампиловым.

- Андрей, я смотрю на тебя и вижу, что ты превратился в Вампилова, - Иван Ургант, произнося фразу, не шутил. Говорил на полном серьезе.

- На первой встрече режиссер и сценарист долго рассматривали меня, пытались понять, похож я на Вампилова или нет, - улыбнулся Андрей Мерзликин в ответ.

Ну а когда Иван Ургант отметил, что для него Александр Валентинович один из самых пронзительных русских драматургов и писателей и выразил надежду, что перед походом в кинотеатр, россияне вновь перечитают его пьесы, Андрей Мерзликин решил затронуть более серьезную тему. Актер с удивлением отметил, что книги нашего земляка не переиздаются уже более 10 лет.

- Этот факт стал для меня самым грустным, когда я готовился к роли, - говорит Андрей. – Представляете, в книжных магазинах можно максимум найти лишь гибкий переплет «Утиной охоты», других его произведений просто нет. Полного собрания сочинений вы не купите, если не поедете в Иркутск. Все-таки там Вампилов – фигура номер один.

- А пускай все поедут в Иркутск, - остроумно заключил Иван Ургант.

– Вот и я говорю, ребята, столица-то у нас в Иркутске, - серьезно ответил Мерзликин.

Андрей Мерзликин во время съемок на Байкале. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ, газета "Областная" Иркутск

Кстати, Андрей Мерзликин еще во время съемок в Иркутске признавался, что не сразу решился сыграть великого драматурга.

- Переживал, что не похож, но команда настояла, и я им за это благодарен, - рассказал он тогда журналистам «Комсомольской правды» в Иркутске. - Я подумал: «Что я буду кокетничать, жизнь редко дает возможность прикоснуться к великому писателю». Тем более, что это один из моих любимых авторов. Вампилов – это Гагарин в драматургии. Не я придумал это сравнение, но считаю его верным. Он придумал новую драматургию.

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