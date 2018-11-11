2018-11-11T06:01:55+03:00
Общество

Выставка "Мир стиля и красоты" пройдет в Иркутске

На шоу приглашают с 14 по 17 ноября
Ольга БУЕВА
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Выставка "Мир стиля и красоты" пройдет в Иркутске. Фото: пресс-служба СибэкспоцентраВыставка "Мир стиля и красоты" пройдет в Иркутске. Фото: пресс-служба Сибэкспоцентра
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«Мир стиля и красоты» 2018 в Иркутске пройдет с 14 по 17 ноября в Сибэкспоцентре уже в 12 раз. На площадке выставочного комплекса соберутся самые красивые жительницы Иркутска, лучшие мастера, стилисты и диетологи со всех уголков необъятной России. Участников и гостей ждет насыщенная программа мероприятия: интересные мастер-классы, лекции, тренинги, семинары и многое другое.

Также все посетители могут увидеть в деле новые средства за уходом для тела, натуральную и минеральную косметику, инструменты и оборудование для салонов красоты. Все, кто серьёзно связан с индустрией красоты в Иркутске, обязательно должны принять участие или просто сходить на выставку.

«Мир стиля и красоты» 2018 в Иркутске — это уникальная площадка, где профессионалы делятся своим опытом, общаются с покупателями и презентуют новшества. В этом году организаторы ожидают увидеть на выставке более 60 компаний и более 8000 тысяч посетителей.

Главным мероприятием выставки станет II Чемпионат «Baikal Beauty Expo». Победителям предоставят сертификаты, которые дают право на участие в Фестивале красоты «Невские берега», который ежегодно проходит в культурной столице России. А готовы ли вы принять своё участие и бросить вызов соперникам?

«Мир стиля и красоты» 2018 в Иркутске — отличная возможность приобщиться к современным веяниям и тенденциям бьюти-индустрии. Каждый участник сможет себя показать, да посмотреть на других, чтобы не отставать от конкурентов. Кстати, это неплохая возможность презентовать себя и привлечь новых клиентов.

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