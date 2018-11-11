Самолет рейсом Париж-Шанхай экстренно сел в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов

Незапланированная остановка в Сибири. Самолет Boeing-777, выполнявший рейс из Парижа в Шанхай, вынужден был совершить экстренную посадку в Иркутске. В кабине пилота произошло задымление. Тогда командир лайнера связался с наземными службами и сообщил о произошедшем. Известно, что на борту находилось 282 человека.

- Экипажу предложили совершить экстренную посадку в нашем городе, где аэродром способен принять такой крупный лайнер, - рассказали в пресс-службе аэропорта Иркутска. – Посадка прошла благополучно, пассажиров эвакуировали.

Сейчас все они находятся в международном аэропорту. Сейчас им необходимо дождаться следующего рейса, который доставит их в пункт назначения.

- Мы готовимся принимать постояльцев, - сообщила нам администратор. – Быстро готовим комнаты, решаем вопросы с питанием. Сможем принять только 150 человек. Остальных разместят в другой гостинице.

Пассажиров рейса "Париж-Шанхай" перевозят в гостиницуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь нужно дождаться следующего рейсаФото: Юлия ПЫХАЛОВА