Иркутянка похудела из-за измен мужа на 60 кг и бросила его

Евгения Воробьева – звезда Инстаграма. Десятки тысяч подписчиков, миллион фотографий и гонорары от рекламы. Да и в реале у Евгении Воробьевой поклонников не меньше. Мужчины провожают длинноногую стройную, как кипарис, брюнетку взглядом. Еще бы! Как можно пройти мимо такой красотки. А еще 5 лет назад все было иначе – Евгения весила 125 кг! Все изменилось, когда она узнала об изменах мужа.

Иркутянка до и после похудения.

Набрала вес после родов

- Вообще я никогда не была худышкой, но и пышкой тоже, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» 31-летняя сибирячка. – Всегда носила 46 размер одежды – достаточно ходовой, весила 72 кг. Проблем от недостатка мужского внимания никогда не испытывала. В первый раз вышла замуж достаточно рано, но прожили мы недолго, развелись. И снова влюбилась! Роман развивался бурно. Мы очень быстро начали жить вместе, а потом пошли в ЗАГС. Супруг хотел пышную свадьбу, и мы сыграли. Вскоре зашли разговоры о детях. Я, признаться, не очень этого желала. Понимала, что еще не полностью реализовала себя и сейчас самое время, но муж мечтал о сыне. А я так сильно его любила, что решила подарить ребенка. Во время беременности, естественно, набрала лишние килограммы. Скинуть вес после родов особо и не пыталась – все свое время посвящала нашему малышу, про себя как-то забыла, перестала следить.

Евгения замечала, что выглядит уже не так привлекательно, как раньше, но не думала об этом. «Сын – крошка, вот подрастет немножко, приведу себя в форму», - так размышляла она. А когда ребенку исполнилось 1,5 года, сибирячка узнала, что снова беременна.

- Это был очень неожиданно и не запланировано, - признается она. – И узнала о том, что снова стану мамой совершенно случайно. Внезапно стало плохо, думала отравилась… В больнице обрадовали, мол, у вас будет ребенок.

Так у Евгении с супругом появилась и лапочка-дочка. Но вторые роды еще сильнее ударили по фигуре иркутянки. Она набрала те самые предельные в ее жизни 125 килограммов.

Евгения в весе 125 килограммов.

- Я не могла смотреть на себя в зеркало! Все заплыло жиром, целлюлит, кожа, как апельсиновая корка, - говорит сибирячка. - Я стеснялась выставлять в социальные сети фото. Сидела часами перед телефоном, пыталась в фотошопе сделать себя худее, но не получалось. А муж успокаивал, говорил, ему нравятся мои формы.

Но это на словах. А на деле Евгения стала замечать, что супруг к ней как-то охладел. Дома практически не появлялся, вечно где-то пропадал, а, если и приходил, вечера коротал у телевизора. С женой и детьми разговаривал грубо, делами не интересовался, внимания не уделял.

- Когда моя мама начала говорить о том, что муж что-то скрывает, я решила пойти на крайние меры. Его симка была оформлена на мое имя, собралась и поехала в салон сотовой связи, где взяла распечатки его переписок.

Тайное стало явным, подозрения подтвердились. Супруг вел тайную переписку со своей бывшей девушкой. Недолго думая, Женя выгнала мужа из дома.

- Он отнекивался, говорил, что просто общается с ней, - вспоминает она. – Да к тому же меня же еще и принялся обвинять. Мол, у меня началась постродовая депрессия, а он консультировался с этой дамой, как вести себя.

Так иркутянка осталась одна с двумя детьми на руках. Кредиты на бизнес (чем занимается Евгения предпочитает не говорить – прим. Ред.), работа и забота о малышах, - крутиться пришлось, как белке в колесе. И все равно денег катастрофически не хватало! Муж особо не помогал, поэтому Женя устроилась и в салон красоты бровистом и лашмейкером (мастер по ресницам – прим. Авт.). Дома не бывала сутками.

Жизнь с чистого листа

- После предательства началась переоценка ценностей, - признается Женя. -

Я поняла, что настало время перемен. Решила, что отныне ни дети, ни работа, ни бизнес, – никто и ничто не будет важнее меня самой. Чтобы изменить жизнь, нужно начать с себя.

А встречают, как известно, по одежке или точнее по внешнему виду. Женя решилась – буду худеть!

- Поставила цель – сбросить 60 килограммов! - говорит Женя.

Сказать – легко, а сделать? Сложнее, конечно. Но включать задний ход Женя не собиралась. Путь к новой жизни она начала с питания. Пересмотрела рацион и сократила количество употребляемых калорий до 1500 в сутки. Любимым жареной картошечке с мясом, колбасе, булочкам сказала твердое нет. Заменила их на овощи фрукты, морепродукты. И каждый день вела дневник наблюдений, так сказать. Записывала в специальную тетрадку, что съела за день.

Евгения Воробьева скинула 60 килограммов и уехала на "Давай поженимся".

- Если честно, первое время страшно мучилась, - рассказывает наша героиня. – Каждую минуту думала только о еде. Ноги так и несли к холодильнику за бутербродом. Поэтому стала пить специальные коктейли, чтобы заглушить аппетит.

И не зря! Спустя 3 месяца женщина похудела на 15 килограммов. Результаты радовали, но хотелось-то большего. Тогда Евгения записалась в спортзал.

- Ходила на тренировки строго три раза в неделю, - вспоминает она. – Один проводила на беговой дорожке и велотренажере, другой посвящала силовым упражнениям, тягала железо, третий – функциональная тренировка.

И дело пошло. Евгения уменьшалась и уменьшалась - теряла килограмм за килограммом. За год она сбросила 60 кг. Теперь уже не картошечка с мясом ее любимое блюдо, а руккола с креветками.

Ищет жениха с помощью программы «Давай поженимся»

Сейчас Евгения весит всего 56 кг! Такой стройняшкой сибирячка не была даже до похудения. Мужчины ее не пропускают, поклонников целая армия, но сердце Жени все еще свободно. Раскрутив свою страничку в инстаграме, она стала блогером. Ежедневно в ее директ приходят сотни коммерческих предложений.

- Всегда мечтала попасть в телевизор, хочу быть ведущей, - добавляет Евгения. - Каждое утро встаю и посылаю эти мысли в космос.

И вселенная услышала: летом этого года в инстаграм Евгении написали редакторы шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Иркутянка на шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

- Я даже не поверила сначала, - рассказывает она. - Думала развод какой-то. Потом мне позвонили, уточнили все условия. Честно, до последнего не верила.

Три месяца назад вышел выпуск с участием Евгении, где она поведала свою историю похудения.

И благодаря этой программе Евгения стала героиней другого проекта - «Давай поженимся». Увидев на экране сногсшибательную красотку в шикарном обтягивающем платье, продюсеры пригласили ее на съемки в качестве невесты.

Иркутянка на съемках шоу "Давай поженимся".

- Лариса Гузеева и остальные ведущие меня поддерживали, хотя других девушек почему-то пытались задеть, зацепить, - говорит Женя. - Было, конечно, очень лестно. И я не осталась без пары: в финале вышла под руку с мужчиной. Он безумно красивый, похож на Киркорова, мы прекрасно смотримся вместе, до сих пор общаемся. Правда он живет в Питере. Но если позовет к себе, то как минимум обязательно задумаюсь.