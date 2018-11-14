То ли женщина, то ли мужчина: в Иркутске рецидивист, выдавая себя за даму, грабит влюбленных кавалеров

Видео допроса в отделе полиции в стиле ситкома Наша Russia и одного из его героев - Александра Родионовича Бородача, обсуждают в иркутских соцсетях. Только вместо бородатого охранника, вечно попадавшего в глупые и криминальные ситуации, на кадрах реальной съемки женщина средних лет. Она рассказывает о том, как в пьяном виде, впрочем, как и Бородач, украла телефон.

Вроде бы, ничего необычного, но в комедийную ситуация превращается ровно в ту секунду, когда оперативник (за кадром) спрашивает задержанную ее фамилию, имя, отчество и дату рождения. И тут звучит…

- Яковлев Дмитрий Игоревич! – на полном серьезе огорошивает полицейского женщина. Однако страж порядка не подает вида и продолжает допрос. Уточнение следует только после того, как задержанная признается в том, что действительно похитила телефон.

- Или украл? – переспрашивает сотрудник.

– Украла! – резко отвечает женщина. Далее полицейский спрашивает, есть ли у нее второе имя.

- Елена Матвеева, - отвечает задержанная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/677741" frameborder="0"></iframe> Интервью задержанной иркутянки, которая оказалось мужчиной. Видео: предоставлено "Комсомольской правде".

Скорее всего, это мини-интервью в одном из иркутских отделов полиции так и осталось бы в отделе, если бы сотрудник, снимавший допрос, по словам самой Елены, не выложил ролик в соцсетях. Это и возмутило женщину и по ее же признанию опозорило перед друзьями и родными, ну и всем интернет-сообществом, разумеется.

- Так все узнали о моей патологии – я была рождена с двумя половыми органами, - рассказывает сама Елена. Она записала видеоинтервью и выложила его в Сеть. –Но так как мужской орган у меня был не развит, я смогла даже родить ребенка. Но вся проблема даже не в этом, а в том, что над людьми с такими диагнозами начинают издеваться и унижать.

Фото с допроса. Фото: предоставлено "Комсомольской правде" в Иркутске

Кстати, как в ее паспорте оказались мужские данные, Елена объяснила тоже. В кадре рассказала, что родители, узнав, что ребенок появился на свет с двумя половыми органами, дали мужское имя. Мол, очень хотели мальчика. Но во время полового созревания, у Елены начала расти грудь, преобладать именно женские признаки. Но родители почему-то не поспешили сменить ей документы.

- Пришлось обращаться в Верховный суд, меня признали женщиной, - говорит на видео Елена. – После чего мне выдали нормальные документы на имя Елены Матвеевой. Сейчас они у меня уже на руках. Конечно, мои близкие и родственники парня, с которым я жила, знали о моей патологии. Но после этого скандального ролика с допроса, все отвернулись от меня и моего ребенка. Теперь, все, чего я хочу, наказать оперативника, который «прославил» меня. Я уже написала на него заявление в управление собственной безопасности МВД.

Рассказ, конечно почти гладкий, и проблема вроде бы налицо, но корреспонденты «Комсомольской правды» в Иркутске не могли не проверить его правдивость. За разъяснениями, мы обратились к полицейским, которых обвиняет Елена. И тут выяснилась… еще однасенсационная подробность. Елена – матерый рецидивист!

Но обо всем по порядку. Задержание женщины-мужчины действительно подтвердилось. В ночь на 25 сентября в полицию поступило заявление. Его подал мужчина, он рассказал, что познакомился с Еленой Матвеевой в интернете. Некоторая время переписывались, вскоре договорились о свидании, кавалер даже снял для встречи квартиру. Во время романтика мужчина перебрал алкоголя и уснул. Вот такой конфуз! А проснувшись утром, случился второй: кавалер не обнаружил возле себя не только новую подругу, но и своего смартфона.

Вычислили сбежавшую любовницу быстро. И вот здесь история превращается в сюжет из детективного романа Дарьи Донцовой. Полицейские вычислили, что Елена – матерый рецидивист, который специально меняет внешность на женскую. Зачем – понятно! Заметает следы преступлений.

- Это 35-летний мужчина, который уже на раз был судим за кражи, причинение телесных повреждений и оскорбления оперативников, - прокомментировали «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Несоответствие анкетных данных и внешности – его главный криминальный почерк. Например, мы считаем, что он может быть причастен к еще одной краже телефона в Аларском районе летом этого года. Вся суть в том, что на месте его преступлений всегда находят мужские отпечатки пальцев, а очевидцы всегда говорят, что преступница - женщина. У нас есть версия, что это всегда один и тот же человек, но она сейчас проверяется.

Пока, то ли Елена, то ли Дмитрий отпущенный/нная под подписку о невыезде, собирается подать в суд на полицейского, который якобы выложил видео в соцсети. Хотя кто все-таки это сделал, вопрос. Допрос вел действительно полицейский, а вот, кто снимал происходящее на камеру и затем выложил на всеобщее обозрение в Сеть, неизвестно. Вероятно, в истории замешан кто-то еще. Сейчас же сыщики просят откликнуться всех, кто мог стать жертвой рецидивиста-рецидивистки Дмитрия-Елены. Возможно, выяснятся новые пикантные факты иркутской Верки Сердючки.

Имя и фамилия героя/героини изменены по этическим соображениям