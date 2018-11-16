Опоздавший пассажир рейса Москва-Иркутск пытался догнать самолет

В неприятную ситуацию попал пассажир рейса "Москва-Иркутск". Он опоздал на самолет. И пытался догнать воздушное судно во Внуково. При этом он перепутал борты, и погнался за тем, который направлялся в Минеральные воды.

Как сообщают в СМИ, нарушителя задержали сотрудники транспортной полиции. Командир судна заметил человека, экстренно затормозил и остановил двигатели. Никто не пострадал.

В линейном отделе его задержали, но полицейские вскоре отпустили его, не усмотрев в его действиях состава правонарушения.

Сейчас авиакомпания проводит расследование, по результатам которого планирует взыскать с опоздавшего пассажира вынужденные расходы.

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