2018-11-16T09:02:07+03:00
Общество

Опоздавший пассажир рейса Москва-Иркутск пытался догнать самолет

Нарушителя задержали и уже отпустили
Ольга БУЕВА
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Опоздавший пассажир рейса Москва-Иркутск пытался догнать самолетОпоздавший пассажир рейса Москва-Иркутск пытался догнать самолетФото: Иван ВИСЛОВ
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В неприятную ситуацию попал пассажир рейса "Москва-Иркутск". Он опоздал на самолет. И пытался догнать воздушное судно во Внуково. При этом он перепутал борты, и погнался за тем, который направлялся в Минеральные воды.

Как сообщают в СМИ, нарушителя задержали сотрудники транспортной полиции. Командир судна заметил человека, экстренно затормозил и остановил двигатели. Никто не пострадал.

В линейном отделе его задержали, но полицейские вскоре отпустили его, не усмотрев в его действиях состава правонарушения.

Сейчас авиакомпания проводит расследование, по результатам которого планирует взыскать с опоздавшего пассажира вынужденные расходы.

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Как настоящее сибирское приключение будут теперь вспоминать экстренную посадку в Иркутске 282 пассажира рейса Париж-Шанхай, которые провели в холодной Сибири почти трое суток. Судьбой иностранцев, оказавшихся в сибирском 15-градусном морозе в тоненьких куртках, следили все иркутяне.

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