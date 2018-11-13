Застрявших в Сибири французов с рейса Париж-Шанхай отогревают русским борщом и котлетами

Третьи сутки в пути, но не ветер, камни, дожди, а гостиница, аэропорт и, конечно, снег. Так могут перефразировать песню группы «Любэ» 282 пассажира рейса «Париж-Шанхай», которые оказались в Сибири на вынужденных каникулах. Да, иркутская земля никак не хочет отпускать граждан Франции и Китая, чей Boeing-777 в воскресенье 11 ноября совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за задымления в кабине пилотов.

Туристы вновь заселяются в гостиницу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нет, через 9 часов (а именно столько лететь из Парижа до столицы Приангарья) за застрявшими в Сибири пассажирами, конечно, прислали новый борт. Довольные туристы, сказав спасибо за теплый прием службам аэропорта и отеля, помахали им рукой из окна автобуса, который доставил их прямо к трапу самолета. Но тогда они еще не знали, что через несколько часов их ждет день сурка.

- Как только пассажиры разместились в салоне прилетевшего Боинга, нашлась новая неполадка, - рассказывают в пресс-службе Международного аэропорта Иркутск. – У лайнера отказали гидросистемы.

На лицах пассажиров читается усталостьФото: Юлия ПЫХАЛОВА

И опять все по новой: трап-автобус-гостиница. Возле отеля «сибирских пленников» уже ждали корреспонденты «Комсомолки». Пройдя мимо нас, некоторые подмигивают и показывают большой палец вверх, мол, все хорошо. Но на лицах, конечно, читается усталость. Еще что бросается в глаза: легкая одежда иностранцев. Как назло на днях в Иркутске ударил первый морозец до -15 градусов, а наши французские гости в тонких осенних курточках, туфлях и кроссовках. Еще бы, ведь в Париже то сейчас +15. Вот мужчина, едва выйдя из дверей автобуса, внезапно поскальзывается, благо вовремя его успевают поймать. Удивительно, но некоторых мороз не пугает вовсе. Парень лет 25-ти решается пройти 60 метров до холла отеля в …одной майке. Получив ключи уже от своих номеров, уставшие туристы выходят на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

А некоторые в отличном настроении.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Когда пришлось садиться в Иркутске, мы подумали - ладно, бывает, - говорит по-английски жительница Парижа Энн Ломберд. – Тем более, здесь нас хорошо встретили, разместили в хороших гостиницах. Но признаться, после второго неудачного вылета, мы уже разочарованы. Мало того, что не спали всю ночь, так еще раз пришлось возвращаться в отель. Рано радовались! Усталость - одно дело, но больше мы переживаем за нашу работу. Мы летели по каким-то своим делам, у многих сорвались важные встречи.

Вспомнила француженка и то, что происходило в воздухе над Монголией, когда командир корабля сообщил им, что придется садиться в Иркутске.

Парижанка Анн говорит, что не расстроилась посадке в Иркутске, но усталость у нее уже накопиласьФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В этот момент мы спали, - говорит Энн Ломберд. – Но проснулись от громкоговорителя. Командир извинился и сообщил причину неполадки – сработал детектор дыма. Сначала все подумали, что кто-то покурил. Но я могу сказать, что это не так. Я сидела в хвосте и передо мной был практически весь салон. Да и запаха гари мы не чувствовали. Когда начали снижение, никакой паники не было, посадка прошла мягко. С дальнейшей организацией также все было хорошо.

Конечно, сейчас у иностранцев уже не такое радужное настроение, как в первую ночь, когда некоторые даже отправились в бар отеля, чтобы отметить день рождения француженки по имени Агнес. Кстати, нам удалось заглянуть в ресторан гостиницы и узнать, чем угощают иностранцев.

- Стараемся накормить их лучшей русской кухней, - рассказывает шеф-повар Татьяна Леонтьева. – Им очень понравился наш борщ и русские котлетки.

Французы в легкой обуви. Еще бы, ведь в Париже сейчас +15.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь около взлетной полосы иркутского аэропорта образовалась целая парковка Боингов французской авиакомпании. Кстати, скоро она пополнится еще одним лайнером. Из Парижа в Иркутск вылетел уже третий Boeing-777. Чтобы, наконец, продолжить свое путешествие в Шанхай, некоторые иркутяне уже предлагают пассажирам побурханить на дорожку (задобрить духов на хороший путь. Прим. авт.)

Это первый борт на котором прилетели туристы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А это уже второй лайнер.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА