2018-11-13T09:05:36+03:00
Происшествия

За пассажирами рейса Париж-Шанхай вылетел третий Boeing-777

Борт прибудет в Иркутск примерно через 9 часов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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За пассажирами рейса Париж-Шанхай вылетел третий Boeing-777За пассажирами рейса Париж-Шанхай вылетел третий Boeing-777Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Третий самолет Boeing-777 вылетел из столицы Франции за пассажирами рейса Париж-Шанхай, которые уже третьи сутки находятся в гостиницах Иркутска, после экстренной посадки. Об этом «Комсомольской правде» в Иркутске сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска. Скорее всего, он прибудет в воздушную гавань столицы Приангарья через 9 часов. Именно столько лететь из Парижа.

Напомним, второй резервный борт, который прилетел за пассажирами накануне, в ночь на 13 ноября не смог вылететь из Иркутска из-за отказа гидросистемы. Туристов, вновь вывели из салона и разместили в гостиницах.

Добавим, что для некоторых французских пассажиров этот долгий перелет действительно запомнится на всю жизнь. Например, одна из пассажирок Агнес, впервые отпраздновала свой день рождения в России.

- С русским днем рождения меня, - написала Агнес на своей страничке в инстаграме сразу после экстренной посадки. Тогда девушка думала что задержится в холодной Сибири всего на ночь.

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