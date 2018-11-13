Пассажиры рейса Париж-Шанхай не смогли вылететь из Иркутска из-за поломки резервного борта

Приключения французов в Иркутске продолжаются. Пассажиры рейса Париж-Шанхай, который из-за задымления в кабине пилотов экстренно приземлился в столице Приангарья 11 ноября, так и не смогли вылететь из иркутского аэропорта в ночь на 13 ноября. Резервный Boeing-777, который прислали за ними из Франции также сломался.

- Пассажиров посадили в самолет в час ночи, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска. – Лайнер уже готов был вылететь, но в этот момент отказали гидросистемы. Скорее всего, это произошло из-за холода.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Иркутск.

Теперь французам наверняка вновь придется покидать салон, возвращаться по привычному маршруту в гостиницу и ждать когда за ними отправят новый борт. Когда это произойдет, пока неизвестно. Для некоторых французских пассажиров этот долгий перелет действительно запомнится на всю жизнь. Например, одна из пассажирок Агнес, впервые отпраздновала свой день рождения в России.

- С русским днем рождения меня, - написала Агнес на своей страничке в инстаграме сразу после экстренной посадки. Тогда девушка думала что задержится в холодной Сибири всего на ночь.