Счастливое спасение: пассажирка рейса Париж-Шанхай отметила день рождения после экстренной посадки в Иркутске

Летели в один из крупнейших мегаполисов мира из столицы Франции, а оказались в Сибири. 282 пассажира рейса Париж-Шанхай продолжают отдыхать после экстренной посадки в аэропорту Иркутска. Напомним, их Boeing-777 одной из французких авиакомпаний, днем 11 ноября совершил незапланированную остановку в Сибири после того, как во время полета в кабине пилотов произошло задымление. Командир лайнера сообщил об этом диспетчерам, и ему предложили совершить посадку в Иркутске, где взлетная полоса позволяет принять такой крупный самолет.

За пассажирами уже прилетел запасной борт.

После того, как Boeing благополучно приземлился на иркутской земле, некоторые пассажиры включили камеры своих смартфонов и стали снимать сибирские пейзажи. Для некоторых этот день действительно запомнится на всю жизнь. Например, для француженки Агнес, которая 11 ноября впервые отпраздновала свой день рождения в России.

- С русским днем рождения меня, - написала Агнес на своей страничке в инстаграме сразу после посадки. - Я так скучала по России. Думаю, мы останемся здесь на ночь.

agnes_lc Фото со страницы французской пассажирки Агнес

Действительно, отдыхать после перелета пассажиры отправились в гостиницы Иркутска. Позже Агнес выложила в соцсети еще несколько роликов. Сначала как она отметила день рождения в одном из иркутских баров, а наутро из окна отеля сняла на видео сквер имени Кирова, чтобы показать виды города своим французским друзьям и родным, которые ждут ее в Париже.

Приключения французов в Сибири должны закончиться совсем скоро. В ночь на понедельник за ними прилетел запасной борт. После того, как летчики отдохнут, туристы, как и планировали, отправятся в Шанхай. Как сообщают в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска, произойдет это в ночь на 13 ноября.