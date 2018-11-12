2018-11-12T07:40:57+03:00
Происшествия

Счастливое спасение: пассажирка рейса Париж-Шанхай отметила день рождения после экстренной посадки в Иркутске

Boeing-777 приземлился в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов [видео, фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тот самый самолет. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Иркутска.Тот самый самолет. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Иркутска.
Изменить размер текста:

Летели в один из крупнейших мегаполисов мира из столицы Франции, а оказались в Сибири. 282 пассажира рейса Париж-Шанхай продолжают отдыхать после экстренной посадки в аэропорту Иркутска. Напомним, их Boeing-777 одной из французких авиакомпаний, днем 11 ноября совершил незапланированную остановку в Сибири после того, как во время полета в кабине пилотов произошло задымление. Командир лайнера сообщил об этом диспетчерам, и ему предложили совершить посадку в Иркутске, где взлетная полоса позволяет принять такой крупный самолет.

За пассажирами уже прилетел запасной борт.

За пассажирами уже прилетел запасной борт.

После того, как Boeing благополучно приземлился на иркутской земле, некоторые пассажиры включили камеры своих смартфонов и стали снимать сибирские пейзажи. Для некоторых этот день действительно запомнится на всю жизнь. Например, для француженки Агнес, которая 11 ноября впервые отпраздновала свой день рождения в России.

- С русским днем рождения меня, - написала Агнес на своей страничке в инстаграме сразу после посадки. - Я так скучала по России. Думаю, мы останемся здесь на ночь.

agnes_lcagnes_lc
Фото со страницы французской пассажирки Агнес
143 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Действительно, отдыхать после перелета пассажиры отправились в гостиницы Иркутска. Позже Агнес выложила в соцсети еще несколько роликов. Сначала как она отметила день рождения в одном из иркутских баров, а наутро из окна отеля сняла на видео сквер имени Кирова, чтобы показать виды города своим французским друзьям и родным, которые ждут ее в Париже.

Приключения французов в Сибири должны закончиться совсем скоро. В ночь на понедельник за ними прилетел запасной борт. После того, как летчики отдохнут, туристы, как и планировали, отправятся в Шанхай. Как сообщают в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска, произойдет это в ночь на 13 ноября.

Самолет рейсом «Париж-Шанхай» экстренно сел в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов.Предоставлено "КП"

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уничтожить одноруких бандитов: в Усть-Куте 23 игровых автомата перепахали бульдозерами
Пассажиры рейса Париж-Шанхай вылетят из Иркутска в ночь на 13 ноября
Снегопад в Иркутске: на уборке дорог региона действует около 200 машин
Лесопилка в Усть-Илимске загрязняла воздух
ИНК стала абсолютным лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области
Дождался помощи на перевернутой лодке: пробившись сквозь шторм, спасатели на Байкале помогли охотнику
В Иркутске открылась запись на курсы «Бабушка-онлайн»
За пассажирами рейса "Париж-Шанхай" в Иркутск прилетел запасной борт
Болеем за наших! «Байкал-Энергия» сегодня играет дома
Иркутский областной кинофонд покажет пленки со знаменитыми писателями
Поиграл всего месяц: «Байкал-Энергия» расторгла контракт с форвардом Эмилем Бихузиным
Прогноз погоды в Иркутске: 12 ноября в городе снег и ветер
Пассажиры самолета рейсом «Париж-Шанхай, экстренно севшего в Иркутске, направились в гостиницу
Самолет рейсом "Шанхай-Париж" экстренно приземлился в аэропорту Иркутска
Баскетболисты «Иркута» проиграли московскому «МБА»
В ДТП под Тайшетом пострадал мужчина
Ангарчанка стала бронзовым призером первенства России по скалолазанию
В Братске потратят больше 50 миллионов рублей на экологию
Напал на пенсионерку с бутылкой водки: в Бурятии задержали вора
Жители Киренска организовали опасный ледовый переход через реку Лена
Пьяный мужчина врезался в дорожный знак на улице Байкальской в Иркутске
15-летний подросток обокрал жилой дом в Бурятии
В Братске подвели итоги конкурса «Мисс полиция – 2018»
Байкал вошел в топ-3 молодежного туризма в России
Автомобиль перевернулся на крышу в результате столкновения на перекрестке в Ангарске
Мужчина убил своего брата на территории дацана в Бурятии
С 14 ноября из Иркутска в Кызыл начнут летать самолеты
В Иркутске открыли мемориальную доску почетному гражданину железнодорожнику Анатолию Антипову
Кладбище на станции Батарейной в Иркутске работало без санитарно – эпидемиологического заключения