Пассажиры рейса Париж-Шанхай вылетят из Иркутска в ночь на 13 ноября

СЕГОДНЯ 07:18 2018-11-12T07:18:56+03:00

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Стало известно, когда пассажиры самолета Boeing-777 рейсом Париж-Шанхай, экстренно приземлившегося в Иркутске, отправятся дальше по маршруту. Как сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска, новый борт, который уже прилетел за пассажирами, вылетит в ночь на 13 ноября.

Напомним, Boeing-777 одной из французких авиакомпаний совершил незапланированную остановку в Сибири днем, 11 ноября, после того, как во время полета в кабине пилотов произошло задымление. Командир лайнера сообщил об этом диспетчерам, и ему предложили приземлиться в Иркутске.

Благодаря грамотным действиям пилотов и службам аэропорта посадка прошла благополучно. Никто из 282 пассажиров не пострадал. Всех их отправили ночевать в гостиницы Иркутска.

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