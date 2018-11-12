За пассажирами рейса "Париж-Шанхай" в Иркутск прилетел запасной борт
Возможно, уже сегодня туристы отправятся в Китай
За французами в Иркутск прилетел запасной бортФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:
В Иркутск прилетел запасной борт. Специально для туристов из Парижа. Напомним, борт, следовавший рейсом «Париж-Шанхай», вчера экстренно приземлился в аэропорту Иркутска из-за задымления. В гостиницах нашего города разместили 282 пассажира этого самолета.
- За пассажира уже прилетел запасной, - рассказала «КП» пресс-служба Международного аэропорта г.Иркутска. – Сейчас пилоты отдыхают после перелета. Как только они будут готовы к вылету, самолет отправится в Шанхай.
Возможно, это случится уже сегодня.
Читайте также:
Пассажиры самолета рейсом «Париж-Шанхай, экстренно севшего в Иркутске, направились в гостиницу