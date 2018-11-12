За пассажирами рейса "Париж-Шанхай" в Иркутск прилетел запасной борт

СЕГОДНЯ 04:21 2018-11-12T04:25:09+03:00

За французами в Иркутск прилетел запасной борт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возможно, уже сегодня туристы отправятся в Китай

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В Иркутск прилетел запасной борт. Специально для туристов из Парижа. Напомним, борт, следовавший рейсом «Париж-Шанхай», вчера экстренно приземлился в аэропорту Иркутска из-за задымления. В гостиницах нашего города разместили 282 пассажира этого самолета.

- За пассажира уже прилетел запасной, - рассказала «КП» пресс-служба Международного аэропорта г.Иркутска. – Сейчас пилоты отдыхают после перелета. Как только они будут готовы к вылету, самолет отправится в Шанхай.

Возможно, это случится уже сегодня.

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