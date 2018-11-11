Пассажиры самолета рейсом «Париж-Шанхай, экстренно севшего в Иркутске, направились в гостиницу

СЕГОДНЯ 14:51 2018-11-11T14:51:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Иностранные граждане, которые сделали вынужденную остановку в Сибири, отправились в гостиницу. Напомним, в Иркутске совершил экстренную посадку самолет рейсом «Париж-Шанхай». Пилот сообщил о задымлении в кабине лайнера. Экипажу предложили совершить экстренную посадку в нашем городе, где аэродром способен принять такой крупный лайнер.

- Все хорошо, пассажиры не пострадали, хотя, безусловно, испытали волнение, наземные службы сработали оперативно, - рассказали в пресс-службе аэропорта Иркутска. – В настоящее время специалисты выясняют, что произошло на борту, проверяют исправность аппаратуры.

Тем временем, пассажиры – их всего 282 человека - пока вынуждены оставаться в нашем городе. Их разместили в двух гостиницах города, в которые их доставили на комфортабельном автобусе. В ближайшее время они продолжат свое путешествие в Китай.