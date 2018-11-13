2018-11-13T19:54:30+03:00
Происшествия

Представитель бренда Louis Vuitton оказалась на рейсе Париж-Шанхай, который не может вылететь Иркутска

Пассажиры должны отправитсья по маршруту ранним утром, 14 ноября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Представитель бренда Louis Vuitton оказалась на рейсе Париж-Шанхай, который не может вылететь ИркутскаПредставитель бренда Louis Vuitton оказалась на рейсе Париж-Шанхай, который не может вылететь Иркутска
Изменить размер текста:

Представитель дома моды Louis Vuitton оказалась на борту самолета Boeing-777, который 11 ноября экстренно приземлился в Иркутске и уже третьи сутки не может вылететь из столицы Приангарья. Об этом арт-директор Louis Vuitton Мишела Россети сама сообщила на своей странице в соцсети.

- Застряли в Сибири, – написала она в инстаграме.

Вместе с Мишелой ждут вылет еще более 280 пассажиров, среди которых граждане Франции и Китая. Напомним, второй борт прилетел за туристами на следующий день. Но перед полетом у него выявили поломку – отказала гидросистема. И всем иностранцам пришлось вернуться в гостиницу.

Теперь за ними летит третий лайнер. Отправиться в Шанхай «сибирские пленники» должны ранним утром, 14 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Застрявших в Сибири французов с рейса Париж-Шанхай отогревают русским борщом и котлетами

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 14 ноября днем -11
Полярную сову приютили в зоогалерее Иркутска
Аферистка обманула пенсионерку из Саянска на 50 тысяч рублей
Крупная коммунальная авария в Иркутске: все дома подключили к теплу
В Иркутске больных заставили принудительно лечиться от туберкулеза
Эксперты: «Мебель Сити» сгорел в Иркутске из-за неисправной проводки
В 2019 году в Иркутской области продолжат строить и реконструировать социальные объекты
Серьезная коммунальная авария в Иркутске: тепло в домах появится к 22.00
Губернатору Приангарья представили Госплан развития сельского хозяйства
Баржа оторвалась от берега в Усть-Куте
Премьера балетов "Дон Кихот" и "Шахеразада" состоится в Иркутске
Первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Александр Чепель приедет в Иркутск с мастер-классом
Неравнодушные очевидцы защитили пенсионерку от ограбления в Иркутске