СЕГОДНЯ 19:53 2018-11-13T19:54:30+03:00

Представитель бренда Louis Vuitton оказалась на рейсе Париж-Шанхай, который не может вылететь Иркутска

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Представитель дома моды Louis Vuitton оказалась на борту самолета Boeing-777, который 11 ноября экстренно приземлился в Иркутске и уже третьи сутки не может вылететь из столицы Приангарья. Об этом арт-директор Louis Vuitton Мишела Россети сама сообщила на своей странице в соцсети.

- Застряли в Сибири, – написала она в инстаграме.

Вместе с Мишелой ждут вылет еще более 280 пассажиров, среди которых граждане Франции и Китая. Напомним, второй борт прилетел за туристами на следующий день. Но перед полетом у него выявили поломку – отказала гидросистема. И всем иностранцам пришлось вернуться в гостиницу.

Теперь за ними летит третий лайнер. Отправиться в Шанхай «сибирские пленники» должны ранним утром, 14 ноября.

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