Певец Шура в Иркутске принял елку за волосатый кальян

Звезда 90-х, кумир миллионов, певец Шура или как его зовут в жизни, Александр Медведев продолжает веселиться в Иркутске. Вчера артист успел постоять в очереди за колбасой около ларька и потанцевать с солисткой группы «Краски» Ольгой Гусевой на набережной реки Анагры.

Вечером в рамках гастролей «Звезды дискотек 90-х» Александр выступил на сцене дворца спорта «Труд». Но артист не спешит покидать славную столицу Восточной Сибири.

Хайп продолжается!

Сегодня Шура выставил новое видео в Инстаграме. На нем он стоит около дверей одного из отелей Иркутска и снова шутит.

shuramedvedev Шура назвал елку в Иркутске волосатым кальянов.

-За моей спиной диковинка этого города, - кричит звезда на видео. – Иркутский волосатый кальян! Внимание! Чудо! Не чудо ли это!

Оказывается это просто своеобразная елка, которая украшает вход отеля.

Дальше звезда отправился на Центральный рынок Иркутска закупиться, так сказать.

- Хороший рынок, - хвалит Шура. – Такие добрые люди. Вот сколько покупок везу. На пол Москвы хватит. Орешки кедровые.

shuramedvedev Певец Шура гуляет по Центральному рынку в Иркутске.

Александр Медведев даже согласился сфотографироваться с продавцами.

- Девочки, всем спасибо, война окончена. Ой, я же обещал сфотографироваться с вами. Стоп торговля. Давайте фотографироваться!

Тем временем Шура продолжает гулять по городу. Поэтому, дорогие иркутяне, ловите скорее кумира! Сейчас он обедает в ресторане рядом со 130 кварталом.