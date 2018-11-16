2018-11-16T09:24:20+03:00
Звезды

Певец Шура в Иркутске принял елку за волосатый кальян

Артист купил на рынке орешки, рыбу и сфотографировался с продавцами на память
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Приключения Шуры в Иркутске продолжаются: звезда 90-х принял елку за волосатый кальян. Фото: скриншот с видео.Приключения Шуры в Иркутске продолжаются: звезда 90-х принял елку за волосатый кальян. Фото: скриншот с видео.
Изменить размер текста:

Звезда 90-х, кумир миллионов, певец Шура или как его зовут в жизни, Александр Медведев продолжает веселиться в Иркутске. Вчера артист успел постоять в очереди за колбасой около ларька и потанцевать с солисткой группы «Краски» Ольгой Гусевой на набережной реки Анагры.

Вечером в рамках гастролей «Звезды дискотек 90-х» Александр выступил на сцене дворца спорта «Труд». Но артист не спешит покидать славную столицу Восточной Сибири.

Хайп продолжается!

Сегодня Шура выставил новое видео в Инстаграме. На нем он стоит около дверей одного из отелей Иркутска и снова шутит.

shuramedvedevshuramedvedev
Шура назвал елку в Иркутске волосатым кальянов.
981 отметок «Нравится»62 комментариевInstagram

-За моей спиной диковинка этого города, - кричит звезда на видео. – Иркутский волосатый кальян! Внимание! Чудо! Не чудо ли это!

Оказывается это просто своеобразная елка, которая украшает вход отеля.

Дальше звезда отправился на Центральный рынок Иркутска закупиться, так сказать.

- Хороший рынок, - хвалит Шура. – Такие добрые люди. Вот сколько покупок везу. На пол Москвы хватит. Орешки кедровые.

shuramedvedevshuramedvedev
Певец Шура гуляет по Центральному рынку в Иркутске.
693 отметок «Нравится»44 комментариевInstagram

Александр Медведев даже согласился сфотографироваться с продавцами.

- Девочки, всем спасибо, война окончена. Ой, я же обещал сфотографироваться с вами. Стоп торговля. Давайте фотографироваться!

Тем временем Шура продолжает гулять по городу. Поэтому, дорогие иркутяне, ловите скорее кумира! Сейчас он обедает в ресторане рядом со 130 кварталом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Малинин: Меня смешит, когда молодые люди говорят: «Нам бы в Советский Союз»!
Народный артист России накануне 60-летия, отмечаемого 16 ноября, побеседовал с «Комсомолкой» о том, почему его нет на ТВ, как он относится к безголосым артистам и чем ему насолила страна, которой уже нет
Новости 24
В Иркутске обновят Дом быта и улицу Урицкого
За вождение в пьяном виде водителя оштрафовали на 100 тысяч рублей в Иркутске
Постояльцев отеля "Кортьярд Марриотт" эвакуировали в Иркутске
«Ростелеком» модернизировал комплекс фотовидеофиксации в Иркутске
Шесть проектов иркутских ученых поддержали грантами РФФИ
Жительница Иркутска поблагодарили сотрудников ДПС за помощь при пожаре
55 зимних переправ откроют в Иркутской области
Водитель КамАЗа задавил рабочего на деляне в Усть-Илимском районе
Девятибалльные пробки образовались в Иркутске
На месте закрывшегося в Иркутске кинотеатра «Чайка» появится молодежный центр
Иркутяне сняли детское немое кино «Пингвины на Байкале»
В Иркутске сегодня откроются две выставки иркутских художников Шипицына и Москвитина
Профессиональная футбольная лига: тренер из Иркутска признан лучшим в группе «Восток»
«Почему мы толстеем?» расскажут иркутянам в библиотеке им.Молчанова-Сибирского
Прогноз погоды в Иркутске: 16 ноября небольшой снег
ДТП под Иркутском: в Хомутово столкнулись пять машин
Третье поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Енисею» в Красноярске
Жители Ангарска сообщают о массовых отравлениях собак
В Иркутской области обновили в два раза больше трасс, чем ранее
Строительство дороги по острову Ольхон могут начать в 2019-м