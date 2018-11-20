2018-11-20T12:16:02+03:00
Общество

Следственный комитет начал проверку в Саянском интернате, где 13 детей заболели дизентерией

Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Следственный комитет начал проверку в Саянском интернате, где 13 детей заболели дизентерией.Следственный комитет начал проверку в Саянском интернате, где 13 детей заболели дизентерией.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Сыщики начали расследование причин вспышки инфекции в Саянском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей. В инфекционном отделении городской больницы оказалось сразу 7 воспитанников, их госпитализировали 6 ноября. Медики, осмотрев остальных подопечных интерната, заподозрили заразу еще у 6 детей. К счастью их диагноз не подтвердился.

- Проводится доследственная проверка по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Под присмотром медиков остаются 6 человек, они находятся на профилактическом лечении. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное.

После того как опасная инфекция была обнаружена, детский дом был закрыт на карантин до 20 ноября. Эпидемиологи Саянска провели санитарную обработку помещений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В интернате Саянска 13 воспитанников заболели кишечной инфекцией.Распространение заразы удалось остановить. Подробнее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Руководство больницы нашло крайнего»: врач-реаниматолог, которую обвиняют в убийстве пациентки, назвала истинные причины трагедии
Медик рассказала «Комсомолке», что персонала не хватает, оборудование не ремонтируется, а реаниматологи перерабатывают за мизерную зарплату
Новости 24
Очень хотел получить приз: ангарчанин топором разломал автомат с мягкими игрушками
Какие дороги будут ремонтировать в Иркутской области, решат жители
90 лет на страже прав и интересов студентов
В интернате Саянска 13 воспитанников заболели кишечной инфекцией
Губернатор Приангарья предложил выделять гражданам пиломатериалы вместо древесины на корню
Новый год в Иркутске 2019: праздничая елка появится к концу ноября
Выбыли из-за травм: футболисты из Иркутской области Федор Кудряшов и Роман Зобнин не сыграют со Швецией
СК начал проверку после пожара, на котором погибли мать и двое детей в Иркутской области
Полицейские задержали «банкиров», которые обналичивали деньги на съемной квартире в Иркутске
Правительство Иркутской области выкупит бывший ночной клуб за 100 млн.рублей
За заболеваемостью в Жигаловском районе Иркутской области следит Роспотребнадзор
Чемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска лидирует с большим отрывом
За частые звонки должнику в Иркутске оштрафовали коллектора
Чемпионат России по хоккею с мячом: шесть матчей подряд «Байкал-Энергия» сыграет в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 20 ноября днем -12, снег
Водитель большегруза из Иркутска погиб в ДТП под Курганом
Не платил алименты: иркутянин задолжал почти 500 тысяч рублей
Модель подготовки кадров для сферы туризма разработают в Приангарье
Угнанный люксовый седан Jaguar XF нашли в Иркутске