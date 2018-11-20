Следственный комитет начал проверку в Саянском интернате, где 13 детей заболели дизентерией

Сыщики начали расследование причин вспышки инфекции в Саянском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей. В инфекционном отделении городской больницы оказалось сразу 7 воспитанников, их госпитализировали 6 ноября. Медики, осмотрев остальных подопечных интерната, заподозрили заразу еще у 6 детей. К счастью их диагноз не подтвердился.

- Проводится доследственная проверка по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Под присмотром медиков остаются 6 человек, они находятся на профилактическом лечении. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное.

После того как опасная инфекция была обнаружена, детский дом был закрыт на карантин до 20 ноября. Эпидемиологи Саянска провели санитарную обработку помещений.

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