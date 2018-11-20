Верните долг или мы едем к вам: как иркутяне отбиваются от назойливых коллекторов

Кто хотя бы раз просрочил выплату кредита банку, знают, что один из самых любимых и в то же время запрещенных методов назойливых коллекторов – постоянные звонки должникам. Пусть он не такой действенный, как позорить людей, завешивая их двери в квартиру надписями «Когда вернешь деньги…?», «Здесь живет должник», но зато законный. Правда, если конечно не превышать лимит. А каков он? В рабочие дни коллекторы не имеют права тревожить вас с 22 до 8 часов утра, а в выходные и праздники - с 20 до 9 часов. Кроме того, нельзя звонить чаще раза в день и двух раз в неделю.

Этих правил, сотрудница одной из иркутских организаций, видимо, не знала. Назойливый коллектор потревожила 30-летнюю сибирячку восемь раз за неделю, за что схлопотала штраф в 5 тысяч рублей. А вот 67-летнего инженера из Иркутска Сергея «вышибалы» терроризировали почти два года. В 2014 году он оформил заем в 400 тысяч рублей. Хотел сделать подарок своему пасынку и купить автомобиль. Около года мужчина каждый месяц исправно выплачивал по 20 тысяч рублей, и уже вернул практически половину долга, как вдруг на работе стали задерживать зарплату по три месяца.

- К тому моменту мне оставалось отдать около 260 тысяч, но платить стало нечем, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске Сергей. – Чтобы закрыть месяц, пришлось даже взять еще один кредит в 10 тысяч, чтобы заплатить за первый. В тот же момент в семье случилось несчастье – умерла жена… На следующий месяц я уже не внес положенную сумму и банк буквально на следующий день передал мое дело коллекторскому агентству. Вот здесь и началось... Каждый день шли потоки сообщений и звонков и днем и ночью.

Двери Сергею не разрисовывали, но приехать и «поговорить по-другому» обещали. К счастью не дошло.

- Довели до того, что я взялся пить таблетки, - продолжает Сергей. - Что я отвечал коллекторам? Предлагал решать дело в суде.

За это время сумма долга пенсионера с 260 тысяч с учетом процентов превратилась в 2 миллиона. Наконец Сергей решил написать заявление в полицию. Оперативники и подсказали ему обратиться к приставам.

- Так удалось довести дело до суда, - говорит Сергей. – Я сохранил все сообщения, сделал детализацию звонков, они еще пытались сослаться на то, что я трубку не брал. В общем, оштрафовали их на 50 тысяч рублей.

Кстати, число жалоб на коллекторов за последний год в Приангарье только увеличилось. Правда, не все до сих пор знают, что от чересчур активных «вышибал» нас теперь защищают судебные приставы, которые с 1 января 2017 года наделены полномочиями проверять коллекторские агентства и привлекать их к административной ответственности.

- С начала этого года к нам обратилось более 800 человек, - рассказывает начальник отдела ведения государственного реестра и контроля УФССП России по Иркутской области Римма Подкорытова. – Для сравнения в прошлом году, на этот период было около 600. Сразу скажу, что жалуются в основном на микрофинансовые кредитные организации, те самые быстрозаймы с огромными процентами. Там вы берете 5 тысяч рублей, а отдаете 50. Их дерзким коллекторам законы вообще не писаны. Ведь под нашим контролем только юридические агентства, которые включены в реестр. А микрофинансовые нам не подчиняются. Поэтому они позволяют звонить и угрожать не только самому должнику, но и его родственникам. Причем, зачастую их номера зарегистрированы на лиц из южных регионов страны.

КОНКРЕТНО

Как защититься себя от назойливых «вышибал»?

Здесь потребуется предъявить конкретные факты нарушений. Самый простой совет: постарайтесь записывать все разговоры с коллекторами на диктофон. Потребуйте представиться, спросите, какую организацию человек представляет, где узнал адрес или номер вашего телефона, куда можно перезвонить.

- Лучше сразу напрямую обращайтесь в Управление Федеральной службы судебных приставов по адресу: ул. Партизанская, 79, - советует Римма Подкорытова. - Или отправляйте письмо на электронную почту: ovgrk@r38.fssprus.ru. Каждое заявление мы рассматриваем индивидуально. На розыск нарушителей много времени не понадобится. Все данные о коллекторских агентствах находятся в общей базе на нашем федеральном сайте.