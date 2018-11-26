Выставили педофилом: коллекторы, требуя вернуть долг, оклеветали в соцсетях жителя Бурятии

«Внимание, жители Улан-Удэ, этот парень несколько дней крутится во дворе одной из школ и предлагает мальчикам 10 - 12 лет покататься на машине или поиграть в приставку у него дома. Предупредите знакомых! Максимальный репост!»

Вроде прямо никто и не обвиняет, но почему так опасен молодой человек на фото, между строк читается легко. Как же удивился 30-летний житель Улан-Удэ Максим Кондратьев (имя и фамилия изменены по этическим причинам. - Прим. ред.), когда увидел в социальных сетях сообщение о самом себе. Тут же мужчине посыпались звонки с вопросами от родных и друзей, ведь пост вмиг разлетелся по самым популярным бурятским пабликам и стал собирать десятки комментариев.

Тот самый пост. Фото: соцсети.

Гадать, кто выставил его педофилом на всю Бурятию и оклеветал, сибиряку долго не пришлось. Вскоре авторы провокационной информации сами вышли на связь с Максимом. Как оказалось, это были коллекторы. Таким вот весьма оригинальным способом они решили выбить долг по кредиту. Шокировало уланудэнца и то, что никакого займа он вообще не брал. Сделала это его сестра, оформив ссуду в одном из офисов быстрозайма под огромные проценты, которые капают чуть ли не каждый час. По закону жанра вернуть деньги вовремя она не смогла, тогда «вышибалы» и начали трезвонить Максиму, ведь девушка внесла контактные данные брата в договор, как того требовали условия.

- На этом коллекторы не остановились, а пошли еще дальше, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе УФССП России по Бурятии (сам же Максим категорически отказался общаться с журналистами, и его можно понять). - Мало того, что они его назвали педофилом, так еще и сестер оклеветали: распространили их фото по соцсетям и подписали, что те якобы занимаются проституцией. И даже телефоны их указали.

Фантазия у назойливых коллекторов оказалась настолько богатой, что они и вариант, как быстро вернуть деньги, предложили сами.

- Мы придумали душещипательную историю о том, как твоей маме срочно требуются деньги на лечение, - написали сибиряку коллекторы. - Люди будут переводить суммы на указанный счет, и твоя сестра сможет рассчитаться. Думаю, много кто захочет ей помочь, тем более после того как все узнают, что ее дети педофилы и проститутки.

К этому сообщению было прикреплено еще и фото пачки готовых листовок с информацией о фальшивой помощи, которую коллекторы обещали в этот же день расклеить по всему Улан-Удэ. Не став ждать, пока чересчур активные «вышибалы» придумают какой-нибудь новый шантаж, Максим обратился к судебным приставам. Напомним, с 1 января 2017 года они имеют законное право проверять коллекторские агентства и привлекать их к административной ответственности за нарушения.

- Он действительно написал заявление и прикрепил к нему скриншоты полученных сообщений, - продолжают в пресс-службе УФССП России по Бурятии. - Чтобы установить номер телефона, с которого звонили и писали мужчине, мы сделали запросы операторам сотовой связи. Кроме того, направим запрос в социальную сеть, чтобы нам предоставили IP-адреса. Нарушителям грозит штраф от 50 тысяч до 2 миллионов рублей.

Кстати, случаи, когда сибиряки наказывают дерзких коллекторов, вовсе не редкость. Например, 67-летний иркутский пенсионер, которому те названивали день и ночь, сумел довести дело до суда, и его обидчикам влепили штраф в 50 тыс. рублей.

КОНКРЕТНО

Как защититься себя от назойливых «вышибал»?

Здесь потребуется предъявить конкретные факты нарушений. Самый простой совет: постарайтесь записывать все разговоры с коллекторами на диктофон. Потребуйте представиться; спросите, какую организацию человек представляет, где узнал адрес или номер вашего телефона, а также куда можно перезвонить.

- Лучше сразу напрямую обращайтесь в Управление Федеральной службы судебных приставов по адресу: ул. Партизанская, 79, - советует начальник отдела ведения государственного реестра и контроля УФССП России по Иркутской области Римма Подкорытова. - Или отправляйте письмо на электронную почту: ovgrk@r38.fssprus.ru. Каждое заявление мы рассматриваем индивидуально. На розыск нарушителей много времени не понадобится - все данные о коллекторских агентствах находятся в общей базе на нашем федеральном сайте.