2018-11-24T17:23:02+03:00
Дом. Семья

Раненного лебедя-кликуна спасли в иркутской зоогалерее

Животному помогли сотрудники Байкальского заповедника
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Раненный лебедь-кликун пополнил иркутскую зоогалерею. Фото: официальная страница зоогалереи в Вконтакте.Раненный лебедь-кликун пополнил иркутскую зоогалерею. Фото: официальная страница зоогалереи в Вконтакте.
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Новый постоялец поселился в иркутской зоогалерее. Сибирский центр помощи животным принял под свою опеку лебедя-кликуна. Израненную птицу бережно везли из Кабанского заказника Байкальского заповедника.

Животное занесенное в Красную книгу привезли в Иркутск на лечение. Птица, предположительно самец, лишилась части кисти. Страшная травма мешает ему полноценно летать из-за того что кости срослись неправильно. Несмотря на все старания, ветерины оказались бессильны в этой ситуации. Вероятнее всего птица никогда не сможет подняться в небо.

- Если бы его не нашли, он бы просто погиб, - рассказывает "Комсомольской правде" в Иркутске руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина. - Птица получила травму в сентябре-октябре, из-за нее он бы не пережил зиму.

Характер у кликуна задиристый, людей к себе он подпускает неохотно. Однако несмотря на это ветеринары все же обработали оперение животного удалив все лишнее. После этого его прочистят от паразитов и будут приучивать к корму.

- К сожалению он пробудет у нас только до весны, потому что у нас нет подходящих для условий, - продолжаетЛюдмила Ивушкина. - После зимы мы будем искать ему новый дом, вероятнее всего это будет зоопарк.

СПРАВКА «КП»

Лебеди-кликуны не частые гости в Иркутской области. Наш регион лишь перевалочный пункт для благородных животных, которые летят в Бурятию. Там в дельте реки Селенга на песчаном моловодье лебеди селятся на летние каникулы. Кликун также является одним из символов Финляндии, страны тысячи озер. Он размещен на финских монетах в 1 евро. Кроме этого его можно увидеть как знак качества на некоторых товаров страны Суоми.

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