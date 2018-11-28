Четыре месяца играли бесплатно: футболистам иркутского ФК «Зенит» задолжали несколько миллионов рублей

Конечно, никто из иркутских любителей футбола не хочет, чтобы нынешний профессиональный клуб «Зенит» повторил путь своих предшественников «Звезды» и «Байкала», которые в свое время канули в лету из-за серьезных финансовых проблем. Поэтому некоторых поклонников команды, которые пристально следят за развитием событий в клубе, серьезно обеспокоила информация, о том, что футболистам вот уже несколько месяцев не платят зарплату. Сейчас в первенстве ПФЛ, где выступает «Зенит», полугодовой перерыв с октября по апрель, но деньги игрокам, якобы не перечисляли с лета, то есть всю первую часть нового сезона парни играли бесплатно.

Поднимать бунт из-за этого и выходить на улицу с плакатами игроки, конечно, не собирались, но, по словам приближенных к клубу, уже хотели игнорировать одну из тренировок.

- Долги перед футболистами действительно есть, - подтвердил «Комсомольской правде» в Иркутске директор «Зенита» Владимир Куруленко. – За прошлый сезон с ребятами полностью рассчитались. Но игрокам должны были деньги за четыре месяца нового сезона. На днях за один месяц зарплату перечислили.

Транш за три остальных месяца, по словам директора, должен прийти в ближайшее время. Выплатят как оклады, так и премиальные.Это несколько миллионов рублей на всю команду.

- Что касается бойкота тренировки, то это полный бред, - уверяет Куруленко. - Да, парни спрашивают нас, когда, наконец, им заплатят, но бастовать никто не собирается.

Иркутский "Зенит" образца сезона 2018-2019. Фото: ФК "Зенит" (Иркутск)

Кстати, в «Зените» сейчас играет несколько футболистов из «Байкала», который прекратил свое существование весной 2016 года, с трудом доиграв сезон в Футбольной национальной лиге. Им, кстати, до сих пор не вернули долги от прошлого клуба, но якобы должны сделать это до конца года.

Руководство команды уверяет также, что спонсоры от клуба не отказывались. Более, того, уже решен вопрос о сотрудничестве на следующий сезон. Так что, по крайней мере, по обещаниям, профессиональному футболу в Иркутске все же быть.

- У нас уже запросили смету бюджета на следующий год, - говорит Владимир Куруленко. – Вероятно, в новом сезоне он будет даже больше нынешнего. Это говорит о том, что команда не пропадет. Да и сейчас никто не собирается уходить. К тренировкам игроки должны приступить в 10-х числах декабря. Затем нам нужно решить еще вопрос с зимними сборами. Хотелось бы готовиться не на снегу и морозе в Иркутске, а в теплых краях, на хороших полях. Например, в Крыму, в котором мы тренировались два года назад. Поедем или нет, пока сказать трудно.

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