2018-11-28T19:56:48+03:00
Спорт

Прямая трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Динамо"

Матч проходит на иркутском стадионе "Труд"
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Прямая трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Динамо"Прямая трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Динамо"
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Иркутская "Байкал-Энергия" 28 ноября принимает на своем льду московское "Динамо". Пока бело-синие находятся на 9 месте в таблице. Москвичи расположились на второй строчке. Кстати динамовцев в этом сезоне возглавляет экс-форвард "Байкал-Энергии" Евгений Иванушкин.

Прямая трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Динамо".XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. I этап. "Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2018. Съёмка ТО "Маск-Медиа". Комментатор Яков Воронов. http://www.baikal-energy.ru

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