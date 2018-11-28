Прямая трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Динамо"
Иркутская "Байкал-Энергия" 28 ноября принимает на своем льду московское "Динамо". Пока бело-синие находятся на 9 месте в таблице. Москвичи расположились на второй строчке. Кстати динамовцев в этом сезоне возглавляет экс-форвард "Байкал-Энергии" Евгений Иванушкин.
Прямая трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Динамо".XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. I этап. "Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2018. Съёмка ТО "Маск-Медиа". Комментатор Яков Воронов. http://www.baikal-energy.ru
Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»