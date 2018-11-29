Главный тренер «Байкал-Энергии» Андрей Рушкин: «Бум болельщиков мы ждем с появлением крытой арены»

Интересные гости, обсуждения последних хоккейных баталий, спортивные байки и, конечно, розыгрыш призов – все это о нашей программе под звучным названием «Всё хОКкей» на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 fm. Да, как и обещали, мы запускаем второй сезон, как раз в тот момент, когда тем для обсуждения самого любимого вида спорта в Иркутске хоть отбавляй. Ведь наша «Байкал-Энергия» уже почти месяц как начала борьбу за очередные медали чемпионата России. Так что самое время подвести итоги стартовых игр с новым главным тренером бело-синих Андреем Рушкиным, который зашел к нам в студию после победного матча с московским «Динамо».

- В первом тайме этой встречи, мы показали одну из лучших игр в этом сезоне, - говорит Андрей Рушкин. – Почему одну из лучших? Потому что мы также неплохо играли с «Енисеем» в Красноярске и с «Водником» в Архангельске, хоть и проиграли. Такие отрезки в игре нас только вдохновляют. После матча с «Динамо» я сказал ребятам, что они полностью выполнили мою установку. Да, был момент, когда мы подсели физически, а динамовцы наоборот прибавили. Но при счете 4:4 команды имели одинаковые шансы. Мы своим воспользовались сполна. Еще бы отметил блестящую игру нашего вратаря Григория Лапина, который выручил в нескольких моментах.

Многих болельщиков, которые не пропускают игры любимой команды, интересует вопрос по составу. В частности, почему мало игрового времени в первом отрезке этого чемпионата получают один из лидеров обороны прошлого сезона Виталий Денисов и молодой, но уже успевший показать себя форвард Артем Фероян.

- Виталий Денисов только восстановился после тяжелой травмы колена, - говорит Андрей Рушкин. – Поэтому я решил его поберечь. После перерыва в чемпионате он будет играть больше. Что касается Артема Ферояна, то ему нужно время, чтобы играть в тот хоккей, который я прошу.

Андрей Рушкин: "Ждем нового крытого дворца в Иркутске"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, некоторые слушатели программы «Все хОКкей» предложили Андрею Рушкину на несколько минут представить себя не у бортика поля, а в…кресле президента федерации хоккея с мячом России. Наставник «Байкал-Энергии» сразу признался, что ни за что бы не променял тренерскую карьеру даже на такую высокую должность, но один из вариантов того, что бы он сделал для развития бенди в стране на этом посту все же предложил.

- Считаю, нужно создать лигу, в которой будут играть команды с крытыми ледовыми дворцами, - говорит Андрей Рушкин. – Да, сейчас такие арены есть в 4-5 городах, но ведь строятся еще в нескольких, в том числе в Иркутске. Затем в такую лигу добавлялись бы команды, у которых постепенно появлялись дворцы. А вообще, очень хочется, чтобы как минимум в 15 городах были такие современные арены.

Еще один важный вопрос: почему даже в комфортную погоду, в матче с грозным соперником, трибуны стадиона «Труд» были пустые. Согласитесь, 1100 зрителей на матче с «Динамо» - это не та поддержка на которую рассчитывают наши хоккеисты.

- Уверен, что в Иркутске народ попрет на хоккей, когда построят крытый стадион, - говорит Андрей Рушкин. – Ведь там будет все для болельщиков: комфортные трибуны, кафе, рестораны. У команды появятся новые поклонники.

Поговорили с наставником бело-синих и на не хоккейные темы. В команде Андрей Рушкин менее полугода, поэтому не все болельщики знают его жизнь за пределами хоккейного поля. Так вот, оказывается у тренера есть одно любимое хобби. Он заядлый рыбак.

- Как только выпадает свободное время или отпуск, сразу еду к родителям в родной Ульяновск, - говорит Андрей Рушкин. – Там на даче у меня катер, на которым мы с отцом выезжаем на Волгу и сутками рыбачим. Обожаю находиться на природе.

О том, почему наша команда так мало забивает с угловых ударов, чем бело-синие будут заниматься во время двухнедельной паузы в чемпионате России, и когда в продажу поступит свежий клубный календарь, вы узнаете, прослушав полную версию программы «Все хОКкей» на сайте irk.kp.ru