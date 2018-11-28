Победа на последних минутах: «Байкал-Энергия» дома обыграла московское «Динамо»

СЕГОДНЯ 16:11 2018-11-28T16:17:08+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» порадовали своих болельщиков и в очередном домашнем матче Суперлиги обыграли московское «Динамо» со счетом 5:4.Трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Начало встречи полностью осталось за нашими хоккеистами, которые вышли вперед уже на 1-й минуте. Отличился нападающий Владислав Кузнецов. Он же на 18-й минуте оформил дубль и удвоил преимущество хозяев льда. Вскоре в восторг 1100 зрителей, пришедших на стадион «Труд» привел наш лучший бомбардир форвард Евгений Волгужев. Но преимущество в три мяча «Байкал-Энергии» удержать не удалось. Еще до перерыва динамовцы сократили отставание благодаря двум голам Евгения Филиппова. В раздевалку же в лучшем настроении ушли хозяева, четвертый мяч в сетку гостей отправил Петр Захаров, который точно пробил со свободного удара.

Во втором отрезке москвичам, которых, кстати, сейчас тренирует экс-игрок «Байкал-Энергии» Евгений Иванушкин, удалось восстановить равновесие благодаря голам все того же Евгения Филиппова и Сергея Шабурова. Казалось, что дело идет к ничьей, но с этим был не согласен наш снайпер Евгений Волгужев. За три минуты до финального свистка он хлестким ударом едва не порвал сетку ворот динамовского вратаря и принес нашей команде столь нужную победу.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет только 12 декабря. В этот день в Иркутск приедет «Старт» из Нижнего Новгорода