Ветеринарный врач Олег Андруканец: "К выбору питомца надо подходить осознанно, с этого и начинается трепетное отношение"
В гостях на радио "КП" руководитель кабинета ветеринарной медицины.
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О чем стоит подумать, прежде чем завести щенка или котенка? О каких прививках не забыть? И к чему может привести мода на экзотических питомцев? И почему, так называемых "коробочников" надо обходить стороной? На эти и не только вопросы во Всемирный день домашних животных в эфире радио "Комсомольская правда" ответил руководитель кабинета ветеринарной медицины «Doktor_A» Олег Андруканец.
30.11.2018 Олег Андруканец - Иркутск
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