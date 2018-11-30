2018-11-30T07:11:55+03:00
Общество

Ветеринарный врач Олег Андруканец: "К выбору питомца надо подходить осознанно, с этого и начинается трепетное отношение"

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В гостях на радио "КП" руководитель кабинета ветеринарной медицины.

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О чем стоит подумать, прежде чем завести щенка или котенка? О каких прививках не забыть? И к чему может привести мода на экзотических питомцев? И почему, так называемых "коробочников" надо обходить стороной? На эти и не только вопросы во Всемирный день домашних животных в эфире радио "Комсомольская правда" ответил руководитель кабинета ветеринарной медицины «Doktor_A» Олег Андруканец.

30.11.2018 Олег Андруканец - Иркутск

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