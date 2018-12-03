2018-12-03T12:22:30+03:00
Спасатель

Полицейские, возвращаясь с дежурства, спасли женщину из горящей квартиры

Оперативники из Иркутской области Михаил Сурин и Иван Бабкин проезжали мимо, когда увидели в окне дома черный дым [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Напарники Михаил Сурин и Иван Бабкин вытащили женщину из охваченной дымом квартиры. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Напарники Михаил Сурин и Иван Бабкин вытащили женщину из охваченной дымом квартиры. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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- Смотри, кажется, в том доме на пятом этаже квартира горит, - крикнул участковый Михаил Сурин своему напарнику Ивану Бабкину, когда полицейские проезжали один из спальных районов Усолья-Сибирского, возвращаясь с очередного вызова. Тогда оперативники еще не знали, что их суточное дежурство будет продлено еще на несколько часов. Из окна пятиэтажки вылил густой черный дым, вокруг ни души.

Ударив по тормозам, напарники бросились в подъезд горящей квартиры, прямо на бегу вызывая пожарных.

- Поднимаемся на пятый этаж, а там мужчина пытается ключом открыть дверь, но не может, - вспоминает в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" в Иркутске лейтенант Михаил Сурин. - Оказалось, заклинило замок. Мы попробовали, действительно, ключ не туда и не сюда. Хозяин уже в панике кричит, что там внутри у него жена задыхается. Изнутри доносятся крики о помощи. В общем, промучились мы с замком минуты две и уже думали ломать дверь, как ключ, наконец, провернулся.

Фото пожара в квартире на пятом этаже. Фото: скриншот с видео

Фото пожара в квартире на пятом этаже. Фото: скриншот с видео

Внутри оказалась даже не квартира, а небольшая комната общежития. В ней полыхали мебель и вещи. Женщина, спасаясь от пламени и угарного газа, спряталась в ванной. Но в ней не было даже двери: поэтому хозяйка начала поливать себя водой из-под крана.

- Это ее бы не спало, из подъезда мы выносили ее уже на руках, - продолжает Михаил Сурин. - Когда женщина оказалась в безопасности, начали долбить соседям, чтобы выбегали на улицу. Однако покидать квартиры захотели не все.

Тушить огонь своими руками полицейским не пришлось, приехали пожарные.

Спасатели эвакуировали еще 13 самых упертых жильцов и за несколько минут справились с пламенем. Правда, отстоять квартиру спасенной женщины не удалось, она выгорела полностью. Вскоре стали известны и подробности ЧП. Соседи рассказали, что ночью парочка устроила пьяную вечеринку. А утром мужчина отправился в магазин за добавкой и закрыл жену на ключ, в это время и произошел пожар.

- Скорее всего она уснула с непотушенной сигаретой, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Но точная причина выяснится, когда дознаватели опросят саму пострадавшую.

Ее жизни, кстати, ничего не угрожает. А опоздай Михаил и Иван всего на пару минут - женщина бы задохнулась.

- Главное, жива осталась, нам никаких наград и благодарностей не нужно, - говорит Михаил Сурин. - А вся эта история просто счастливое стечение обстоятельств.

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