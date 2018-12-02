Полицейские из Усолья-Сибирского помогли женщине выбраться из горящей комнаты общежития

СЕГОДНЯ 05:08 2018-12-02T05:08:12+03:00

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Казалось бы, что уж такого совершили эти сотрудники полиции из Усолья-Сибирского. Ну, открыли заевший замок, зашли в полную дымом комнату общежития, вытащили наружу женщину...Так многие рассуждают. Может быть. Но есть один вопрос - а вы точно смогли бы так? А если бы, проходя мимо по улице, лейтенант Михаил Сурин и старший сержант Михаил Бабкин не свернули, решив узнать, почему из окна здания общежития на проспекте Космонавтов идет дым?

Промедли эти двое полицейских на несколько минут ( ну, мало ли, могли чуть позже выйти из очередного дома, в котором пришлось побывать, для сдачи суточного дежурства), спасти женщину им просто не удалось бы.

- Забегая по лестнице, Иван Бабкин передал сообщение пожарным, его напарник Михаил Сурин доложил о случившемся в дежурную часть отдела МВД, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - На верхнем этаже их встретил испуганный мужчина, сообщивший, что в одной из комнат общежития, откуда начался пожар, находится его жена, однако самостоятельно выбраться наружу она не может из-за заклинившего замка. За дверью же в этот момент были слышны крики о помощи.

Пришлось бороться с замком.

-Волнение, конечно, надо было, успеть, выиграть время, - рассказывает лейтенант Михаил Сурин. -Но ведь вышло!

Провернуть ключ после нескольких попыток удалось старшему сержанту Бабкину, после чего он и участковый попали в квартиру. В дыму полицейские нашли женщину, вынесли ее на улицу. В служебной машине полиции они приводили пострадавшую в чувство. Позднее уже пришедшую в себя усольчанку доставили в больницу на "Скорой".

Что касается других жильцов общежития, их полицейские тоже предупредили о пожаре и организовали эвакуацию. Те, кто отказался покидать свои комнаты по их просьбе, сделали это сразу, как на месте появились наряды МЧС. Но уже по пожарной лестнице, из-за сильного задымления.