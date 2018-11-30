Пенсионерка из Бурятии, пожалев автомобилистов, сама залатала огромную яму на дороге

Хочешь сделать что-то хорошо – сделай сам! Именно такой поговорке придерживается 71-летняя Вера Семенова из бурятского городка Гусиноозерск. Несколько лет бабе Вере, как ее называют соседи, мозолила глаза огромная яма на въезде во двор. Пока другие просто терпели и просто ждали, когда же выбоину заделают дорожники, бабуля решила действовать. Устала сердобольная пенсионерка наблюдать, как мучаются водители, объезжая опасный «пятачок» по бордюрам!

Правда, оббивать пороги чиновников с вопросом: «Доколе?» энтузиастка не стала. А взяла молоток, лопатку, шпатель и вместе с соседом Александром Донцовым вышла во двор спасать колеса и подвески автомобилей своих соседей.

- Лет 5 до этой ямы никому не было дела, - вздыхает Вера Семенова в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» в Иркутске. – Сколько там машин побилось, не пересчитать! Мне стало жаль водителей, думаю, заделаю дыру сама. Обратилась к соседу Саше, говорю, давай поможем людям. Он добрый, сразу согласился.

Вера Борисовна 39 лет проработала строителем. Фото: личный архив Веры Семеновой.

Как сделать на выбоине «заплатку» без асфальтобетона, который используют дорожники, да еще, чтобы она не треснула по швам через неделю, баба Вера знала отлично. Еще бы, ведь она сама профессиональный строитель, 39 лет отработала штукатуром! Оставалось дело за малым, найти подходящий материал.

- Я гуляла с собакой и случайно увидела, как соседи выбрасывают старые кирпичи после ремонта, - говорит пенсионерка. – Думаю, чего добру пропадать, надо пустить их в дело.

Вера Борисовна вдвоем с 57-летним соседом погрузили кирпичи в машину, и довезли материал до ямы. Не хватало только гравия, песка и цемента, чтобы сделать раствор. Без него никак! Кирпичи бы просто повылетали и вся работа коту под хвост. А делать халтуру баба Вера не привыкла, не в ее это характере! Поэтому на раствор скинулись они с соседом рублем и купили все необходимое.

Так, «асфальтоукладчики» и начали работу, пожалуй, только знак «Ведутся дорожные работы» не поставили, и спецтехнику не пригнали. Да он и не понадобился. В умелых руках дело спорится! Сначала Александр колом повыбивал замерзшую землю, затем они развели раствор и Вера Борисовна стала ровненько укладывать кирпичик к кирпичику, точно также как рабочий обшивает стену новостройки. А в конце залили этот пирог слоем бетона. На все про все ушло более двух часов. Не испугал бабу Веру и ее помощника дядю Сашу даже морозец. Причем происходило все перед окнами как минимум трех пятиэтажек. Но на помощь никто так и не вышел.

- Все соседи проезжали мимо, хвалили и благодарили нас, - продолжает Вера Борисовна. – Спасибо на этом! Одно только смущает. Почему у нас никому ничего не надо? Вот лучше будут ходить, запинаться, падать, машины ломать в этой яме, но никто и пальцем не пошевелит. Я как строитель, не могу пройти мимо такого безобразия.

Вот результат работы. Не отличишь от профессионалов. Фото: соцсети.

Кстати, баба Вера стала еще звездой интернета. Очевидцы, увидев, как пенсионерка ловко «жонглирует» кирпичи, сфотографировали ее на камеру мобильника и поделились своими эмоциями в анонимном паблике. Диванные эксперты уже оценили: пенсионерка заделала яму еще лучше профессиональных работников из средней Азии.

Что касается залатанной пробоины, то Вера Семенова, как заправский подрядчик пообещала в случае чего, провести и гарантийный ремонт, и недоделки устранить, если потребуется. Весной обязательно нанесет еще один слой раствора для прочности.

- У нас ведь во дворе еще есть одна яма на дороге, еще больше этой, - восклицает бабушка. - Решили с Сашей заделать ее весной, уж больно много раствора там понадобится. Так что будет у нас все как в той поговорке про русского Ивана: «Весна пришла, пора дороги строить».