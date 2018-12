«РобоСиб-2018»: в Иркутске создают робота для уборки мусора на Байкале

Главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб-2018» прошел в Иркутске с 29 ноября по 1 декабря. Его организаторы - En+ Group и фонд «Вольное Дело». Соревнования юных техников проводятся в рамках инженерной программы фонда. Фестиваль прошел уже в шестой раз. В этом году в нем приняли участие 800 ребят из 20 городов, представлявших 10 регионов России.

На время фестиваля иркутский «Сибэкспоцентр» превратился в настоящий город будущего. Здесь школьники из Приангарья и других краев и областей страны управляли роботами, которые должны отправить груз на спутник, строили автоматизированные комплексы, способные собирать и сортировать мусор с побережья Байкала.

Кстати, сборка робота-уборщика мусора стала главным заданием на чемпионате корпораций, который проводился впервые. Команды создавали собственные компании и защищали проекты.

Как отметил на открытии фестиваля генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (компания входит в En+ Group) Михаил Хардиков, основная цель подобных состязаний - получение ребятами навыков профессии инженера и их ранняя профориентация.

- «РобоСиб» - часть социальной политики En+ Group. Изначально компания задумывала этот проект в целях привлечения молодежи в сферу науки и техники, - отметил Михаил Хардиков. - В En+ рассчитывают, что подготовленные технические кадры после окончания вузов поступят к нам на работу в наши компании - и не только в Иркутской области. Надеемся, что участие в соревнованиях поможет им выбрать дело своей жизни.

Научный руководитель образовательных проектов фонда «Вольное Дело» Елена Аксенова рассказала, что с этого года фонд объединил ранее существовавшие отдельно программы «Робототехника», «Юниор Профи» и «Школа нового поколения» в единую инженерную программу, создав, таким образом, целостную модель раннего профессионального образования. Именно поэтому теперь на «РобоСибе» помимо робототехнических соревнований участники состязаются и в профессиональных компетенциях. Их в 2018 году было представлено две - чемпионат корпораций и «ПрофСтарт». Расширение программы позволяет наблюдать профессиональный рост ее участников и дает им возможность быстрее самореализоваться.

- У нас уже есть примеры того, когда ребята-участники фестиваля создавали собственные фирмы. Многие приходят работать на наши предприятия, в сферу энергетики. Есть ребята, которые открывают свои школы робототехники, и это особенно популярно в Сибири, где движение робототехники очень хорошо развито, - отметила Елена Аксенова.

Участники «РобоСиба» сражались по 9 направлениям: «РобоКарусель», «РобоКвест», «Чемпионат корпораций», «ПрофСтарт», FIRST FTC, FIRST FLL, FIRST Jr.FLL, Hello, Robot!LEGO, Hello, Robot!Open. Помимо соревнований были организованы мастер-классы от «Ньютон-парка» (Красноярск) и по авиамоделированию. Также гости и участники принесли на утилизацию в «ПереРоботочную» около 37 кг батареек, запчастей от роботов и ноутбуков.

Идеи юных инженеров и вправду поражают. Например, ученики 4-го класса иркутской школы № 14 представили на фестивале собственную разработку - прибор «Расслабон». Он состоит из очков виртуальной реальности, наушников и респиратора. Надев такой шлем, человек полностью погружается в атмосферу леса: видит картины природы, слышит пение птиц и чувствует хвойный аромат.

- Мы хотим использовать этот прибор в космосе, потому что у космонавтов бывает стресс, - рассказал ученик школы Костя Карманов.

Самому юному участнику соревнований только-только исполнилось6 лет, а самым старшим юным техникам - 20. Верх в общекомандном зачете одержали ребята из Иркутской области - в 6 из 9 направлений они заняли первые места. Среди команд-победителей также представители Новокузнецка, Санкт-Петербурга и Красноярского края. Все призеры «РобоСиба» поедут в Москву, где в марте будущего года состоится XI Всероссийский технологический фестиваль PROFEST.