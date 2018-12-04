«Заканчивать карьеру точно не собираюсь»: футболист «Спартака» Андрей Ещенко о тяжелой травме колена

Черная полоса наступила у иркутских футболистов московского «Спартака» Романа Зобнина и Андрея Ещенко. Сибиряков одного за другим скосили тяжелые травмы. Роман уже перенес операцию на колене в римской клинике и выбыл из строя на месяц, а 6 декабря в эту же больницу отправится и Андрей. На прошлой неделе в матче Лиги Европы против австрийского «Рапида» «иркутский Марадона», как называют защитника в родном городе, получил практически такое же повреждение. При этом сибиряк, как настоящий боец доиграл матч до конца без замен.

- После медобследования у Андрея выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, - рассказали в пресс-службе красно-белых. – Если этот диагноз подтвердится, ему предстоит серьезная операция.

Андрей в злополучной игре с "Рапидом". Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак" (Москва)

Некоторые злопыхатели, причем среди них нашлись болельщики «Спартака» сразу стали оставлять в соцсетях неутешительные прогнозы. Мол, в 34 года Андрею Ещенко будет сложно восстановиться от такой травмы и он вполне может закончить свою карьеру. О настрое самого футболиста корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске узнал, дозвонившись Андрею перед его вылетом в Италию.

- Да все нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь, - бодрым голосом отвечает Андрей Ещенко. – Я люблю футбол и буду играть дальше, силы пока позволяют. Как доиграл матч с «Рапидом»? Сильной боли не было, нога заболела уже после игры. Если диагноз подтвердится, восстанавливаться буду пять месяцев. Но меня это не пугает. Конечно, обсуждали наши травмы с моим земляком Романом Зобниным. Рома провел в этом сезоне много напряженных матчей, наверное, организм просто вымотался. Кстати, на той неделе поздравил его с получением награды «Джентльмен года».

В любом случае осенняя часть сезона и для Романа Зобнина и Андрея Ещенко завершена. Кстати, Андрей не исключает, что в новогодние праздники он проведет свой отпуск не только на море в жарких странах, но и заглянет в Иркутск, чтобы навестить родственников. Кстати, родной город чемпион России не забывает и каждый год проводит там детский турнир своего имени.

Май 2018 года. Иркутск. Андрей Ещенко с иркутскими детьми после открытия турнира своего имени.Фото: Андрей СИНЬКОВ

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