2018-12-05T10:46:39+03:00
Происшествия

Пожар во время уроков: школа сгорела в поселке Алексеевск Иркутской области

Также в ночь на 5 декабря горела школа в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожар во время уроков: школа сгорела в поселке Алексеевск Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Пожар во время уроков: школа сгорела в поселке Алексеевск Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Пожар прервал уроки в школе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области. Двухэтажное деревянное здание вспыхнуло 5 декабря, в 11.30. Эпицентр находился на втором этаже, откуда резко повалил густой черный дым. В этот момент внутри находилось 96 учеников. Всех их, как и учителей эвакуировали прибывшие через несколько минут спасатели. К счастью, никто из детей и педагогов не пострадал.

Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем, который перешел на кровлю здания. Работы по тушению осложняются тем, что поблизости нет колодцев с водой. Перебраться в районный центр возможности также нет, так как ледовая переправа на реке Лена пока не готова. Лед еще слишком хрупкий.

- Для подкрепления группировки пожарных на место ЧП направили личный состав из Киренска, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - К тушению пожара привлечена инженерная и вспомогательная техника местных предприятий для подвоза воды. Причина пожара выясняется.

Кстати, в ночь на 5 декабря в Иркутской области произошел еще один пожар в школе, в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района. По словам сторожа, из-под кровли деревянного одноэтажного здания резко пошёл густой дым, часть крыши была охвачена огнём. Прибывшим спасателям удалось отстоять. 16 учеников на время перевели в школу села Харат, которая находится в шаговой доступности. Причины ЧП выясняют дознаватели и специалисты.

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