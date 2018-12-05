Подросток, который устроил резню в школе в Бурятии, признан невменяемым

В Бурятии завершено расследование громкого дела о нападении на 5-ю школу в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ. Напомним, 19 января этого года один из девятиклассников ворвался в свой класс с коктейлем Молотова, устроил там пожар, а когда дети начали выбегать из кабинета, стал рубить их топором. Чудом обошлось без жертв. Тяжелые травмы получили пятеро школьников и их учительница.

- Нападавшего ученика признали невменяемым, - сообщили в пресс-службе СУ СК России. – Он обвиняется по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством». Следователи собрали все доказательства его вины. Дело уже направлено в суд.

Класс, на который напал школьник.

Причина, по которой парень из Улан-Удэ устроил бойню, стала известна через несколько дней после ЧП. Вместе с двумя друзьями-сообщниками он подражал Эрику Харрису и Дилану Клиболду, которые в 1999-м застрелили 13 человек в американской школе Колумбайн. Выяснилось, что бурятский школьник состоял в соцсетях в группах поклонников этих парней, а сам имел страничку под именем фашиста. Позже следователи нашли личный дневник подростка, где он делился мыслями о насилии. Сейчас у него и двух его сообщников, которые также знакомятся с материалами уголовного дела, есть много времени, чтобы пересмотреть свои взгляды. С января они находится в СИЗО. Каждые два месяца срок ареста им продлевают. «Комсомолке» удалось узнать, чем занимается организатор нападения за решеткой.

- Вот читаю сейчас Джека Лондона, - рассказывал он в беседе с психологом. – Все время занято учебой.

Обвиняемый в СИЗО

Что касается пострадавших учеников школы, то они восстанавливаются от полученных травм до сих пор. Например, одна из девочек за этот год перенесла несколько сложнейших операций. Врачи из Санкт-Петербурга буквально по крупицам собрали и пришили ей отрубленные пальцы.

Второй школьнице, которую подросток ударил по голове топором, на восстановление понадобилось 9 месяцев. У нее парализована левая рука и нога. Теперь ее родители через суд требуют со школы компенсацию в 13 миллионов рублей.

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