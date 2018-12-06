Ребенок погиб на морозе, когда его родители спасали от огня школу в Иркутской области

Беда не приходит одна. Трагедия произошла в семье добровольцев из села Верхний Кукут Иркутской области, которые ночью 5 декабря отправились тушить пожар в местной школе. Родители, увидев зарево, вместе с другими жителями маленького села бросились спасать от огня школу.

Никто и не мог предположить, что их неравнодушие обойдется семье так дорого. Уходя в спешке, они оставили дома своих детей, девочку и мальчика. Когда 6-летний малыш проснулся и увидел, что мамы и папы нет рядом, он выбрался из квартиры через окно и отправился к дедушке. Но не дошел до его дома всего 300 метров. На следующие сутки обезумевшие от горя мама с папой вместе с другими жителями Вернего Кукута нашли его тело. Мальчик сбился в темноте с дороги и замерз.

Сейчас сыщики устанавливают все детали случившейся трагедии. Точную причину гибели ребенка установят медэксперты. Об этом сообщают в СУ СК по Иркутской области.

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