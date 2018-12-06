2018-12-11T06:29:03+03:00
Общество

Форум «Земля Иркутская» будет проходить два раза в год

Инициативу глав муниципальных образований поддержал губернатор региона
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Уже второй раз в этом году в Приангарье проходит образовательный форум «Земля Иркутская», и теперь, по просьбе глав муниципалитетов региона, такой график войдет в традицию. Форум - уникальная площадка, где руководители городских и сельских поселений обсуждают актуальные задачи и проблемы вместе представителями областного правительства, обмениваются мнениями.

Напомним, что в сентябре 2018-го в форуме «Земля Иркутская» приняли участие 250 глав муниципальных образований региона первого и второго уровня. На повестке дня были вопросы стратегического планирования, распределения межбюджетных трансфертов, перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и другие волнующие муниципалитеты темы.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Для тех руководителей территорий, которые не смогли приехать на форум осенью, управление губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике организовало дополнительное мероприятие. В нем участвуют главы 105 муниципальных образований Приангарья.

- По многочисленным обращениям глав муниципалитетов губернатором Иркутской области Сергеем Левченко принято решение проводить такой форум дважды в год, чтобы все главы муниципальных образований, в том числе и первого уровня, смогли поучаствовать в его работе, - отметил на открытии мероприятия заместитель губернатора Приангарья Дмитрий Чернышов. - Проводя этот форум, мы ставим перед собой две основные задачи. Первая – образовательная. Региональная власть в лице министров, руководителей служб, структурных подразделений органов исполнительной власти может оказать правовую, информационную помощь по вопросам, которые касаются полномочий глав муниципалитетов. Вторая задача - дать возможность руководителям муниципальных образований пообщаться между собой, обменяться опытом.

Одним из важнейших вопросов форума «Земля Иркутская» вновь стал переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, который должен произойти с 1 января 2019 года.

Напомним, что в Иркутской области разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами, а также рассчитанная на 10 лет соответствующая областная программа. Выбраны два оператора, один из которых будет обслуживать северные территории, другой – южные.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В настоящее время строятся мусорные полигоны в Черемховском и Нижнеудинском районах, проектируются аналогичные объекты в Баяндаевском, Эхирит-Булагатском и Слюдянском районах, разрабатывается проект мусороперерабатывающего комплекса на 200 тыс. тонн отходов в год в Ангарске. Всего за 10 лет в области планируется построить 54 объекта для обработки и размещения ТКО. На реализацию этих целей потребуется 17,1 млрд рублей: 4,5 млрд – из федерального бюджета, 7,5 млрд – из областного, 239 млн рублей – из местных и 4,7 млрд рублей – из внебюджетных источников.

- Переход на эту систему позволит избавиться от несанкционированных свалок. И важно выбрать места для размещения площадок временного накопления отходов. Рекомендации по их организации у вас есть, - обратился к главам муниципалитетов министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков.

Кроме перехода на новую систему обращения с ТКО на площадках форума рассматривают другие важные для региона вопросы. Они касаются заготовки и переработки дикоросов, территориального планирования земель сельхозназначения, формирования комфортной городской среды, капитального ремонта, развития и управления земельными ресурсами Иркутской области.

Как отметил глава Тургеневки Баяндаевского района Виктор Синкевич, форум «Земля Иркутская» - это мероприятие, где можно получить много важной и нужной информации, задать вопросы представителям министерств и ведомств, найти пути решения актуальных задач.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.

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