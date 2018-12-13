Мороз -23, но настоящим сибирякам и любителям активного образа жизни такая погода не помеха. Те, кто привык проводить выходные в движении, даже в холода не станут сидеть на диване, тем более если есть радостный повод! Восьмого декабря недалеко от города нефтехимиков после модернизации открылся лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский». Спортивную базу привели в порядок благодаря инициативе и поддержке Олега Дерипаски в рамках проекта En+ Group «На лыжи!». Работы обошлись компании в 26,5 млн рублей. В честь открытия комплекса здесь провели соревнования по лыжному спорту для всех желающих.

На спорт денег не жалеем

Поддержка и развитие спорта - этому в En+ Group уделяют особое внимание. В компании уверены, что только там, где люди активны и здоровы, можно успешно развивать бизнес. Хорошее самочувствие дарит активный образ жизни.

- Наша компания является социально ответственной, - рассказал генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group) Михаил Хардиков. - Ежегодно En+ направляет на социальные проекты в Иркутской области более 300 млн рублей. Многие из них связаны со спортом. Например, мы уже многие годы поддерживаем хоккейный клуб «Байкал-Энергия», который так любят в области. Другой наш яркий проект - «На лыжи!». Он реализуется в довольно снежных регионах - Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, Хакасии и Коми. Одна из задач проекта - обновление лыжной инфраструктуры. Именно в рамках проекта «На лыжи!» и была проведена модернизация ЛБК «Ангарский». Важно, что комплекс как был, так и останется открытым и доступным для всех - взрослых и детей, любителей и профессионалов.

Генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group) Михаил Хардиков пожелал спортсменам успехов.Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

В субботу на территории «Ангарского» собралось около 400 участников Кубка En+ по лыжным гонкам. И это в морозный день! Наверняка желающих пробежаться по скоростной трассе, если бы термометры показывали -15, было бы больше! Тем более, по словам сибиряков, сам комплекс здорово преобразился.

- Спасибо за такой подарок, - не скрывает эмоций 18-летняя участница соревнований студентка Варвара Степанова. - Уже несколько лет с семьей и друзьями приезжаем на эту базу. Конечно, очень удобно, что она находится недалеко от Ангарска. Теперь, когда она стала еще лучше и современней, тренироваться будем чаще!

Комплекс расположен в 14 км от города нефтехимиков. Здесь есть лыжный стадион, стрельбище и теплое трехуровневое административное здание, где расположены раздевалка, душ, кафе и организован прокат спортивного инвентаря. Благодаря финансовой поддержке компании удалось обновить единственную в Иркутской области лыжероллерную освещенную трассу длиной 2,5 км. Созданы условия для проведения соревнований по летнему биатлону, оборудованы стартовая поляна 180 на 120 метров и стрельбище. Появились и новые трассы.

Каждые выходные сюда приезжает около 500 местных жителей, чтобы прокатиться с ветерком. Теперь же, уверены организаторы, спорткомплекс станет еще популярней.

Удачи смельчакам!

Мороз морозом, а турнир никто не отменял. Он начался по расписанию - в 14:00. Впрочем, участники, одетые по погоде, были настроены позитивно. На состязаниях царила радостная атмосфера, все улыбались, играла музыка. Гостей развлекали творческие коллективы и ростовые куклы в виде медведей, зайцев и других любимых детворой персонажей, с которыми все с удовольствием фотографировались. Во время торжественного открытия смельчакам пожелали удачи и много сил.

- Спасибо вам, что не испугались холода и пришли сегодня на наш праздник! - обратился к ним Михаил Хардиков. - В скором времени на «Ангарском» будут проводить окружные и всероссийские соревнования. Этот спорткомплекс для всех, кто любит лыжи!

Надеемся, что жители Иркутской области с удовольствием будут заниматься этим замечательным видом спорта и приведут сюда своих детей, которые, в свою очередь, покажут выдающиеся успехи.

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров (к слову, сам заядлый лыжник с большим стажем) не скрывал удовольствия.

- Отдельное спасибо Олегу Владимировичу Дерипаске, который инициировал проект «На лыжи!», - отметил градоначальник. - А также En+ Group и всем причастным, кто вложил не только средства, но и душу в этот комплекс.

Также на открытии выступил министр спорта Иркутской области Илья Резник, который выразил благодарность за этот подарок региону.

- Всегда особо ценно, когда бизнес-структуры помогают в организации и строительстве спортивных объектов, - отметил он.

Поддержал коллегу и Виктор Побойкин из Законодательного собрания области.

- Когда бизнес реализует подобные социальные проекты, это очень здорово, - сказал он и добавил: - Сегодня сибирский характер победит сибирский мороз.

Подбодрить отважных спортсменов приехала и почетная гостья Анна Богалий - двукратная олимпийская и трехкратная чемпионка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта России. По ее мнению, на трассах «Ангарского» можно оттачивать мастерство любого уровня.

- Прийти сюда в такую стужу - это уже победить себя, а значит, победить и на трассе, - отметила Анна Богалий. - Легкой лыжни! С праздником!

И стар и млад

Лыжники бежали на дистанциях 400 и 1000 метров. В числе тех, кто решился покорить трассу, были и совсем юные спортсмены, и сибиряки в возрасте старше 50 лет. Многие отметили, что организация турнира была безупречной. Провести несколько часов на морозе - испытание нелегкое, поэтому предусмотрительно организовали полевую кухню, где можно было выпить горячего чая и отведать вкусной каши с тушенкой. Разбили и палатки, где топили небольшие печи, - согреться здесь могли все желающие.

Награждение тоже не заставило себя ждать. Объявили не только победителей, которые первыми преодолели снежную трассу, но и назвали самого младшего и самого старшего участника. Кубка En+ удостоились Артем Ясинский из Ангарска, которому через пару месяцев стукнет 5, и 62-летний Виктор Белых.

- Мой сын с трех лет на лыжах. Конечно, преодолевать трассу ему было нелегко, мы несколько раз доставали его из снега, - с улыбкой рассказала мама отважного малыша Мария Ясинская. - Зато он у нас закаленный, редко болеет и с ранних лет полюбил спорт. Спасибо за такой замечательный праздник!

Наша справка

Масштабный и полезный проект

«На лыжи!» - любимое детище En+ Group. Благотворительный проект, направленный на развитие популярного зимнего вида спорта. С 2016 года сделано многое: прошли обучение 367 тренеров из регионов-участников, появилась онлайн-платформа для дистанционных занятий. Провели первенство по лыжам для детей в возрасте 13 - 16 лет, в котором приняло участие более 850 спортсменов. Мероприятие внесли в Единый календарный план Федерации лыжных гонок России. 305 пар беговых лыж, 200 пар лыжных палок, 212 единиц лыжной экипировки, 80 пар лыжероллеров - столько спортинвентаря компания подарила юношеским лыжным сборным. Всего за два года в мероприятиях проекта приняло участие 42 тысячи человек. Группы проекта в соцсетях насчитывают более 27 тысяч подписчиков.

ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА ЕN+

Дистанция 400 метров

Девочки:

1-е место - Светлана Стекатова

2-е место - Алла Власова

3-е место - Евгения Пушнярова

Мальчики:

1-е место - Андрей Войтенко

2-е место - Арсений Кузьмин

3-е место - Тимофей Кузнецов

Дистанция 1000 метров

Женщины:

1-е место - Людмила Дасаева

2-е место - Светлана Машкарева

3-е место - Людмила Шаршова

Мужчины:

1-е место - Александр Букатич

2-е место - Сергей Тимофеев

3-е место - Сергей Усольцев