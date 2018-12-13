«Не только о политике»: интервью с депутатом Виктором Побойкиным

Сегодня герой проекта «Не только о политике» – Виктор Леонидович Побойкин, председатель комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, член комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями.

«Не только о политике» - это серия бесед с депутатами ЗС Приангарья. Действующие законотворцы рассказывают известному публицисту Сергею Шмидту о своем детстве, родителях, школе, учителях, армейских буднях и начале карьеры. Парламентарии отвечают на самые «неудобные» вопросы, делятся с публицистом своими взглядами на сложные вопросы жизни страны и области. Это искренние и любопытные диалоги.

Проект «Не только о политике» смотрите на сайте irk.kp.ru и Законодательного Собрания Иркутской области www.irzs.ru. Следите за анонсами в газете «Комсомольская правда» и за информацией на нашем сайте.