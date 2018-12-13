2018-12-13T11:54:21+03:00
Общество

Интернет требуют наши сердца: около 700 жителей сибирского поселка Мама просят Деда Мороза связь 3 G

Пока в столице презентуют крутые модели смартфонов, на севере обходятся кнопочными телефонами: в сеть все равно не выйти
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Интернет требуют наши сердца: около 700 жителей сибирского поселка Мама просят Деда Мороза связь 3 G. Фото: социальная сеть Facebook.Интернет требуют наши сердца: около 700 жителей сибирского поселка Мама просят Деда Мороза связь 3 G. Фото: социальная сеть Facebook.
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«Если б у меня был интернет…», - а что бы сделали вы? Бороздили виртуальный мир в поисках рецепта пончиков, или смотрели мастер-класс, как сделать модную прическу, или просто бы завели аккаунты в соцсетях? Странный вопрос, не правда ли? Так вот если для нас с вами он давно не актуален, то для жителей отдаленного северного райцентра Мама – предел мечтаний! К Новому году они объединились, как говорится, всем миром и обратились к Дедушке Морозу. Авось, добрый волшебник исполнит желание!

Учитель английского языка в школе поселка Мама. Фото: социальная сеть Facebook.

Учитель английского языка в школе поселка Мама. Фото: социальная сеть Facebook.

«Все дети, как дети, сидят в интернете, а я дом из кирпича в -40 строю», - вот, например, одна из грез юной северянки. Есть и более статусные. Допустим, местный полицейский посчитал, что с пришествием интернета ему будет проще отслеживать «послужной» список из биографии преступников по базе данных. Глава района, что, наконец, от него отстанут прекрасные школьники… А учительница английского – сможет лучше проводить уроки.

Светлана Константинова, учитель математики в школе поселка Мама. Фото: социальная сеть Facebook.

Светлана Константинова, учитель математики в школе поселка Мама. Фото: социальная сеть Facebook.

- Педагоги могли бы найти новые актуальные методики и задания для своих учеников, - говорит педагог Светлана Константиновна. Ее поддержали и школьники. Они заявили: «Для нас конец света, если не будет хорошего интернета!».

Александр Сергей, глава Мамско-Чуйского района. Фото: социальная сеть Facebook.

Александр Сергей, глава Мамско-Чуйского района. Фото: социальная сеть Facebook.

Как заявили? Свои пожелания северяне озвучили «письменно» на плакатах, а потом с ними сфотографировались. Снимки распространили в интернете. Вот такой импровизированный флэшмоб, в котором приняли участие около 700 человек. Почти весь поселок! К слову, с помощью друзей и родственников из других городов. Ведь у них-то есть глобальная сеть!Справедливости ради, в Маме есть вышки сотовой связи, но они давно обветшали.Провести оптоволоконные сети невозможно, а до ближайшего крупного города около 100 километров. Единственный свет в оконце - спутниковый интернет.

К участию в акции присоединились и местные полицейские. Фото: социальная сеть Facebook.

К участию в акции присоединились и местные полицейские. Фото: социальная сеть Facebook.

- Но для нас это роскошь, дорогое оборудование не по карману сельчанам, - говорит с горечью мэр поселка Мама Евгений Хоменко. - К тому же из-за горной местности работает оно с перебоями. А операторы связи не хотят браться за убыточный проект, слишком много затрат.

- Мы не можем заставить частные компании проводить интернет и обслуживать его наотдаленных территорий, - вторят в правительстве Иркутской области. – Но, возможно, нам удастся найти какое-то компромиссное решение….

Пока же Мама остается местом без лайков и репостов. Просто удивительное место, когда интернет даже есть в диких джунглях! Отреагировали на флэшмоб, правда, пользователи соцсетей. Они бурно обсуждают, как помочь северянам своими силами и даже готовы собрать средства. Вот она сила интернета!

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