2018-12-14T07:49:44+03:00
Политика

«Не только о политике»: интервью с депутатом Ириной Синцовой

Законодательное Собрание Иркутской области и «Комсомольская правда» продолжают проект «Не только о политике»
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«Не только о политике»: интервью с депутатом Ириной Синцовой«Не только о политике»: интервью с депутатом Ириной Синцовой
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Сегодня герой проекта «Не только о политике» – Ирина Александровна Синцова, председатель комитета по социально–культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, член комиссии по контрольной деятельности.

«Не только о политике» - это серия бесед с депутатами ЗС Приангарья. Действующие законотворцы рассказывают известному публицисту Сергею Шмидту о своем детстве, родителях, школе, учителях, армейских буднях и начале карьеры. Парламентарии отвечают на самые «неудобные» вопросы, делятся с публицистом своими взглядами на сложные вопросы жизни страны и области. Это искренние и любопытные диалоги.

Проект «Не только о политике» смотрите на сайте irk.kp.ru и Законодательного Собрания Иркутской области www.irzs.ru. Следите за анонсами в газете «Комсомольская правда» и за информацией на нашем сайте.

"Не только о политике": Депутат Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова.

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