Новый проект "Контроль качества КП": голосуем за лучшие пельмени

Наш новый проект "Контроль качества КП", в котором читатели узнают практически все о том или ином товаре, а также получат результаты экспертизы из пищевой лаборатории!

1 этап: недельный опрос в соцсетях из одной линейки продуктов разных производителей;

2 этап: из опроса выбираем трех лидеров голосования и отправляем продукты на экспертизу в независимую пищевую лабораторию. Результаты опубликуем на нашем сайте и в соцсетях;

3 этап: После получения результатов экспертизы, съемочная группа "КП" выезжает на предприятие, где показывает процесс изготовления продукции;

4 этап: Итоговая публикация на сайте и в соцсетях с результатами исследования.

Какие пельмени лучше на ваш взгляд и вкус?

Варианты:

1) Иркутские (Дали)

2) Русские (БМПП Катюша, ООО)

3) Вкусные (Слата)

4) 4 сочных порции (ООО "Мороз")

5) По-Сибирский (ТМ "Баяндай")

6) Пельмени Алтайские (ТМ "Алтайское раздолье")

7) Гордость Сибири (Цезарь, ООО "МОРОЗКО")

8) Пельмени "Домашние" ("Оса-Агро")

9) Пельмени Сибирские ("Усольский свинокомплекс")

10) Великосочные ("Сибирский Гурман")

Ответ пишите в комментарии, если ваших любимых пельменей нет в списке, то также отвечайте в комментах.