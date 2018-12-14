Новый проект "Контроль качества КП": голосуем за лучшие пельмени
Наш новый проект "Контроль качества КП", в котором читатели узнают практически все о том или ином товаре, а также получат результаты экспертизы из пищевой лаборатории!
1 этап: недельный опрос в соцсетях из одной линейки продуктов разных производителей;
2 этап: из опроса выбираем трех лидеров голосования и отправляем продукты на экспертизу в независимую пищевую лабораторию. Результаты опубликуем на нашем сайте и в соцсетях;
3 этап: После получения результатов экспертизы, съемочная группа "КП" выезжает на предприятие, где показывает процесс изготовления продукции;
4 этап: Итоговая публикация на сайте и в соцсетях с результатами исследования.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Какие пельмени лучше на ваш взгляд и вкус?
Варианты:
1) Иркутские (Дали)
2) Русские (БМПП Катюша, ООО)
3) Вкусные (Слата)
4) 4 сочных порции (ООО "Мороз")
5) По-Сибирский (ТМ "Баяндай")
6) Пельмени Алтайские (ТМ "Алтайское раздолье")
7) Гордость Сибири (Цезарь, ООО "МОРОЗКО")
8) Пельмени "Домашние" ("Оса-Агро")
9) Пельмени Сибирские ("Усольский свинокомплекс")
10) Великосочные ("Сибирский Гурман")
Ответ пишите в комментарии, если ваших любимых пельменей нет в списке, то также отвечайте в комментах.