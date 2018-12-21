«Зарубежные клиники могут быть не в курсе реальной картины болезни»: иркутские онкологи помогают мальчику из Черемхова

История трехлетнего Владика Шестакова из маленького городка Черемхова не может оставить равнодушной. Больше года назад, в 2017 году, ребенку поставили страшный диагноз – нейробластома. Рак, и очень агрессивный. Но малыш отчаянно борется за жизнь. Не сдается и его мама. На пресс-конференции с Владимиром Путиным журналист из Владивостока, наш недавний земляк, попросил Президента помочь отправить ребенка на лечение в стамбульскую клинику. Там берутся за то, чтобы помочь ему. Президент пообещал разобраться.

О том, что случилось с мальчиком, сегодня известно, пожалуй все. Нейробластома – болезнь коварная, развивается стремительно, а первое время протекает бессимптомно. Как только у малыша появилась лихорадка и температура, педиатр отправил его на консультацию в областную больницу. Диагноз поставили за десять дней. И сразу начали бороться за судьбу Владика.Несколько курсов химиотерапии, один за другим. Все это время на связи с иркутскими коллегами – московские врачи. И опухоль отступила, доктора ставят диагноз - ремиссия.

Увы, радость была недолгой. Владик оступился, сильно ударился головой. Для другого мальчишки – ничего страшного. Но именно это случайное падение врачи назовут одной из причин того, что болезнь снова пошла в атаку.

-Начался рецидив, пошли метастазы в костный мозг, -объясняет зав. отделением онкологии Областной детской больницы, главного детского онколога-гематолога Светланы Ованесян. – Мы направили его в клинику им. Рогачева, в Санкт-Петербург. Светила российской медицины подтвердили, что опухоль прогрессирует и не реагирует на терапию.

Владика отправили домой - на химиотерапию и поддерживающее лечение. Врачи- онкологи из областного центра постоянно выезжали к ребенку, оценивали состояние, помогали ему и матери. Сама она с малышом выехать в столицу уже не могла. Доктора разводили руками – ребенок не выдержит многочасовой перелет.

Врачи сказали маме малыша, что Владик может не перенести длительный перелет на заграничное лечение. Фото: соцсети.

-Сразу после пресс-конференции наши онкологи провели телемост с ведущими специалистами института нейрохирургии им. Бурденко, - рассказывает зав. отделением онкологии Областной детской больницы, главного детского онколога-гематолога Светланы Ованесян. – Они подтвердили правильность решения. Все, что можно сделать для мальчика, мы делаем. Мама малыша строго выполняет все рекомендации докторов.

Есть ли надежда на лечение за границей? Сейчас это главный вопрос, ведь турецкие врачи пообещали помочь.

- Зарубежные клиники могут быть не в курсе реальной картины болезни, -- продолжает Светлана Ованесян. – Хотя коллеги из Германии, внимательно познакомившись с медицинскими документами, сообщили, что помочь не смогут. В то же время приходится встречаться с тем, что иностранные клиники иногда принимают пациентов в подобной ситуации. Но в документах отмечают – только на диагностику и поиск методов лечения… Чуда они не обещают.

Владик сейчас находится в реанимации, рядом с ним постоянно дежурят врачи. В Черемхово снова выехали онкологи. Вместе с ними – психологи и сотрудники детского хосписа. Они оценят состояние матери и ребенка, окажут им максимальную поддержку.

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