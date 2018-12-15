2018-12-15T15:41:15+03:00
Общество

Самый тяжелый сумоист мира Анатолий Михаханов из Бурятии весом в 280 кг начал худеть

В центре восточной медицины он проходит курс голодания [фото]
Яна ЛИСИНА
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Анатолий Михаханов весит 280 кг.Анатолий Михаханов весит 280 кг.
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Анатолий Михаханов сделал головокружительную карьеру в Японии, куда попал в начале 2000-х. В Стране восходящего солнца первый профессиональный спортсмен из России и самый тяжелый сумоист в мире в течение 18 лет покорял дохе. Но пару месяцев назад ему обрезали самурайскую косичку «магэ». Это означало, что Анатолий завершил спортивное восхождение. Он вернулся на родину, в Бурятию, где начал… худеть.

- На самом деле я здоровый, выносливый и сильный и сам могу регулировать свой вес, - рассказал Анатолий Михаханов корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске. – Поэтому во главе угла я ставлю именно перезагрузку, а не похудение. Но, скажем, одно другому не мешает. В пик своей формы в Японии я весил 292 кг – это максимальная отметка. Когда вернулся домой, то скинул немного. Это вполне объяснимо – изменился образ жизни. Будучи сумоистом я питался два раза в день, в моем рационе были и роллы, и много морепродуктов, рис, овощи. Здесь я перешел на трехразовое питание и, конечно, блюда совсем другие.

Сейчас вес тяжеловеса – 280 кг, а первая цель пока – 250! И к ней 35-летний сибиряк идет уверено. В помощь – восточная медицина. Курс лечебного голодания он проходит в специальном центре в курортном поселке Горячинск на берегу Байкала.

- Десять дней я пью только воду, - делится Анатолий. – Обязательно – теплую. Все спрашивают, как держусь? Врач научил специальной технике – духовной практике. Поэтому даже мысли о еде не возникает. Помогают также баня – через день, прогулки на свежем байкальском воздухе, травы, иглоукалывание и массаж. Так что чувствую себя отлично!

В Японии сумоист прожил 18 лет.

В Японии сумоист прожил 18 лет.

Анатолий говорит, что оказавшись на родине, открыл для себя восточную медицину и до сих пор удивляется, как по пульсу врачи могут определить болезни.

- Таблетки не признаю, - замечает он. – Доверился природе…

А здоровье и, правда, позволяет. Еще в школе богатырь удивлял всех своим весом. В первом классе, например, маленький Илья Муромец из небольшого бурятского поселка Заиграево весил… аж 100 кг! Поэтому сидел строго на последней парте, занимая сразу два места, чтобы сверстникам не загораживать доску. Немудрено, что с такими габаритами родители отдали мальчугана в вольную борьбу. Так богатыря и заметили тренеры. Показали коллегам из Японии, а те посчитали, что из него получится отличный сумоист! Так и вышло.

Вместе с борцами в Японии.

Вместе с борцами в Японии.

В Японии Анатолий прожил 18 лет и обрел имя Орара Сатоси, что в переводе означает «северное сияние». Все эти годы он усердно тренировался, участвовал в соревнованиях, побеждал. И стал первым профессиональным сумоистом из России, да еще и самым тяжелым! Но спортивная карьера завершилась и он вернулся в Бурятию, где, как и в Японии, звезда! Мимо «большого» парня никто не проходит просто так, все норовят сфотографироваться! И, кстати, Анатолий - не женат. Сердце добряка открыто!

- И все-таки главное для меня не похудение, а внутренняя перезагрузка, в том числе и мыслей, - заключает Анатолий. – Я жил одной жизнью – спортивной, сейчас - другой. Поэтому и организм должен перестроиться. А похудение – это само собой. Потом, конечно, и в фитнес зал пойду.

Анатолий о своем похудении рассказывает и на страничке в инстаграме. Уж больно переживают пользователи интернета за популярного сумоиста. А он спешит всех успокоить:

- Все хорошо, чувствую себя отлично!

Сумоист любит баньку. И часто в нее ходит.

Сумоист любит баньку. И часто в нее ходит.

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Если бы 35 лет назад родителям Анатолия сказали, что их сыну придется шить одежду исключительно на заказ, они бы сочли это за шутку, поскольку родился мальчик с нормальным весом – 3800. Однако рос, как в сказке, не по дням, а по часам и к году стал превращаться в маленького Илью Муромца – набрал 14 кг.

Анатолий - настоящий добряк. Он всегда желает всем только улыбок. В инстаграме у него много подписчиков.

Анатолий - настоящий добряк. Он всегда желает всем только улыбок. В инстаграме у него много подписчиков.

В еде он ни в чем себе не отказывает. Но сейчас только... пьет воду.

В еде он ни в чем себе не отказывает. Но сейчас только... пьет воду.

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