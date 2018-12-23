При посадке в аэропорту Бодайбо пассажирский Ан-24 лишился части крыла

Фото аэропорта Бодайбо, в котором днем 23 декабря, при посадке самолета, следовавшего рейсом 7R-3607 «Иркутск-Усть-Кут-Бодайбо», произошло ЧП, уже облетело соцсети. Ан-24 при рулежке на взлетной полосе зацепил одну из матч и повредил крыло. Пассажиры видели все происходящее в иллюминаторы и были порядком испуганы. По этому поводу ведется проверка, которую проводит Восточное-Сибирское ЛУ МВД на транспорте. "Комсомольская правда" в Иркутске получила разъяснения по этому поводу от авиакомпании.

- 23 декабря 2018 года самолет Ан-24, следовавший рейсом 7R-3607 по маршруту Усть-Кут -Бодайбо, благополучно совершил посадку в сложных метеоусловиях (свежевыпавший снег, плохая видимость), - сообщает пресс-служба авиакомпании "РусЛайн". - При рулении по перрону аэропорта была задета одна из мачт, в результате чего повреждено крыло. По предварительной информации, винты воздушного судна подняли снежный вихрь, и это способствовало еще большему ухудшению видимости, поскольку ВПП и зона стоянки самолета не были очищены от снега. Это также могло стать одной из причин повреждения воздушного судна.

Во главе экипажа был опытный командир с 30-летним летным стажем (27 лет в качестве командира воздушного судна, более 10 000 часов налета).

На борту Ан-24 находись 38 пассажиров. Никто из них не пострадал. Пассажирам, которые должны были вылететь из Бодайбо в Иркутск авиакомпания предоставила напитки, питание, расселила в гостиницы. В понедельник, 24 декабря, в Бодайбо вылетит резервный борт.

Авиакомпания приносит извинения пассажирам, обещает провести внутреннюю проверку и сообщить о ее результатах.