2018-12-19T13:05:06+03:00
Общество

Виктория Дворниченко: «..Ваше здоровье - предмет наших неустанных забот, ему мы посвящаем 24 часа в день 365 дней в году.»

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Фото: ГБУЗ «ООД»Фото: ГБУЗ «ООД»
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Дорогие земляки!

От имени коллектива ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю в нем успехов, счастья и, конечно же, крепкого сибирского здоровья! Тем более что ваше здоровье - предмет наших неустанных забот, ему мы посвящаем 24 часа в день 365 дней в году. И за прошедший год добились в этом весьма неплохих результатов: нашими врачами проведены тысячи сложнейших операций, которые вернули здоровье или существенно продлили жизнь пациентам.

Фото: ГБУЗ «ООД»

Фото: ГБУЗ «ООД»

Для того чтобы успешно заниматься этим и впредь, мы постоянно повышаем наш профессиональный уровень и материально-техническое оснащение диспансера. Так, в этом году наконец-то началось строительство современного радиологического корпуса в комплексе с ПЭТ-центром, и через пару лет жители Приангарья и других регионов Сибири и Дальнего Востока смогут пользоваться самыми последними достижениями лучевой диагностики и терапии. Наши хирурги освоили ряд новых медицинских технологий: к примеру, уже в начале следующего года мы начнем практиковать трансплантацию донорских печени и почек. А химиотерапевты из отделения трансплантации костного мозга вот-вот приступят к пересадке больным донорских стволовых клеток. Таким образом, наши пациенты будут избавлены от необходимости совершать дорогостоящие поездки в столичные и зарубежные клиники и смогут получать нужное им лечение прямо у себя дома.

Также мне бы хотелось поздравить с наступающим праздником всех своих коллег, где бы они ни работали - в нашем диспансере или других больницах области. Огромное вам спасибо за вашу сложную, нервную, выматывающую, но такую нужную работу! Вам я также желаю крепкого здоровья, неиссякаемого запаса сил и оптимизма, радости от любимой работы и семейного счастья!

С уважением, главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», доктор медицинских наук, профессор Виктория Дворниченко

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