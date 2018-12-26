«Я ей кольцо, айфон, а она мне – носки»: мужчины из Иркутска сняли новогодний юмористический видеоролик про подарки
Устали суровые сибирские мужики терпеть бредовые подарки от своих любимых женщин и записали обращение к ним.
- За этот год с девушкой мы стали близки, - поют друзья в песне. - Я ей кольцо, айфон, а она - носки, трусы и гель для бритья?
На эту тему иркутские креативщики сняли юмористический видеоролик на мотив популярного трека уходящего года Kazka – Плакала.
«Новый год к нам мчится, сбудется все то, что снится!». И дальше - но не у этих ребят, которые мечтали о дорогом презенте на праздник, а получили безделушки.
С виду здоровые и крепкие мужики даже роняют скупую слезу. Уж так обидно им, что женщины дарят им альбомы и рамки для фотографий, шпатели и тапочки. Вот и решили сибирские богатыри собраться своей компанией и обсудить, что дамы сердца им дарят. Выяснилось – ничего нужного и полезного. И вот, наконец, решили они не таиться, а рубить правду с плеча. Рассказать о том, как сидят они в уголке 1 января и плачут в колючем свитерке, который, кстати, тоже подарила любимая.
Но мы –то, с вами, барышни, знаем: все это, конечно, не имеет никакого значения. Ведь мужчины и так нас любят.
«Я ей кольцо, айфон, а она мне – носки»: мужчины из Иркутска сняли новогодний юмористический видеоролик про подарки .Песня про новогодние подарки мужчинам. В кадре: https://vk.com/manachok https://vk.com/moganesian https://vk.com/steis85 https://vk.com/babygarry https://vk.com/andrey_filipov94 https://vk.com/maximvurganov https://vk.com/chingizk_a https://vk.com/id52813095 https://vk.com/id89440517 https://vk.com/kiryushabalin https://vk.com/id22760578 Александр Рогалёв Поёт: https://vk.com/nikicheeze Сценарий: https://vk.com/id52813095 https://vk.com/id89440517 https://vk.com/kiryushabalin https://vk.com/id22760578 Съемка - https://vk.com/maxim.shkitov Монтаж - https://vk.com/prkpv Обложка - https://vk.com/assonmotorcycle Реквизитор - https://vk.com/id87432757 Грим - https://vk.com/larisastepanenkova За место для съемок спасибо: https://vk.com/artterr https://vk.com/creative_sobaki #креативныесобаки #новогодниеподарки #казкаплакала