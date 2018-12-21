Вывоз мусора в Иркутске и Братске: как и сколько будут платить по нормативам

С 1 января 2019 года Иркутская область, как и вся страна, переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Как это будет происходить, обсуждалось неоднократно, но главный вопрос, который волнует сибиряков: во сколько с нового года обойдется вывоз мусора в Иркутске и Братске. Север и юг региона платят по-разному.

- Для северной зоны Приангарья тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января составит 595,33 рубля за кубометр, а для южной - 522,89 рубля, - прокомментировал руководитель службы по тарифам Иркутской области Александр Халиулин.

Для территорий области определены разные нормативы накопления отходов. Так, для крупных городов - Иркутска, Братска и Ангарска - они выше: 0,085 на 1 кв. метр в год. В других территориях - 0,063. Получается, платить за вывоз мусора в Иркутске, Братске и допустим, Саянске. Усть-Илимске будут по-разному. Но есть формула, по которой все-таки можно рассчитать, что почем.

Итак, тариф на вывоз мусора в Иркутске. Возьмем квартиру в городе площадью 50 кв. м. Умножаем тариф регионального оператора (522,89 руб.) на 0,085, делим на 12 месяцев и получаем стоимость за вывоз мусора с 1 кв. м - 3,7 рубля. Умножаем 3,7 рубля на 50 кв. м. Получается, что владельцы такой жилплощади будут платить в месяц 185 рублей.

В целом за счет платы за вывоз отходов расходы на коммунальные услуги возрастут на 2 - 3%.

У регионов было право выбора: рассчитывать стоимость услуги исходя из количества проживающих или из занимаемой ими площади. В Приангарье выбрали последнее. Соответственно, вывоз мусора в Иркутске - по квадратам.

Это было сделано, чтобы социально защитить многодетные семьи и не только. Если считать из количества проживающих, то для Иркутска применяется норматив 2,1 кубометра отходов на человека в год. Умножаем его на тариф 522,89, делим на 12 месяцев и получаем 91,5 рубля на человека в месяц. Если семья состоит из четырех человек, то вывоз мусора ей обойдется почти в два раза дороже, чем при расчетах на квадратный метр.

К слову, в настоящее время все платят за вывоз отходов в зависимости от площади жилья.

Александр Халиулин также отметил, что принятые в Иркутской области тарифы ниже, чем в среднем по стране