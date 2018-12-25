"Я обязуюсь посадить взамен срубленной ели 10": вахтовик, которого мэр сибирского городка назвал "уродом", взялся за ум

За историей вокруг срубленной на Новый год голубой ели с городской Аллеи ветеранов в маленьком сибирском городке Саянске наблюдала вся Россия. Преувеличение в этом если и есть, то его немного. Сначала, утром 23 декабря, жители городка увидели, что с аллеи, на которой они все вместе три года назад высаживали "Деревья Победы", пропала одна елка. Неизвестные вандалы срубили ее под самый корешок...

-Домой кто-то утащил!, - об этом догадались, конечно, все.

На этом история могла бы и закончиться, как бывает обычно. Ну, развели бы руками, посудачили на кухнях, да и все. Не зря в огромном количестве больших городов и поменьше голубые ели обрызгивают дурнопахнущим веществом. Чтобы отбить у хулиганов охоту их рубить. Всех ведь не перевоспитаешь...

Но жители Саянска решили иначе. И, во главе с мэром, пошли на святотатца войной. Его было решено разыскать и предать публичному суду.

Голубую ель срубили под корень. Фото: пресс-служба администрации Саянска.

-- Попросил, чтоб привели ко мне. Хочу посмотреть на этого урода!, – написал в соцсетях мэр города Олег Боровский. Сообщение об этом было и на официальном сайте городка.

Жители сообщали друг другу и в полицию, кто что видел. Сразу нашлись свидетели, которые вспомнили про молодого человека, который покачиваясь (видимо, пьяный), волок ночью куда-то елку. Нормальные-то люди символ Нового года днем на рынке покупают, за 500-1000 рублей. Наверняка он и украл.

В этом сквере появятся новые ели. Фото: пресс-служба мэрии Саянска.

Полиция отсмотрела записи камер видеонаблюдения и обнаружила на них этого самого нарушителя, укравшего общественную ель, символ Победы. Проследили, куда он примерно шел. Оперативники пошли по квартирам - искать, у кого "то самое" дерево.

А в это время виновник всего этого, 28-летний вахтовик, успел протрезветь. Проснулся, сел завтракать и узнал все местные новости. Его ищут всем городом, и ту елку, которую он вчера приволок домой, тоже. Парню стало стыдно и страшно. Он попытался замести следы и избавиться от улики. Схватил дерево, вытащил на улицу и поставил у соседнего дома. Фокус не вышел, только усугубил ситуацию. Его все равно нашли. По закону мужику за вандализм полагается штраф, и его он выплатит. Но осуждение горожан, а значит, всех своих родственников, знакомых, друзей и коллег куда страшнее. Ведь каждый из них из сообщений на сайте мэрии узнал о его "подвиге".

Наказать парня решили примерно. И почти так, как глава Чечни Рамзан Кадыров поступил с подростком, уехавшим на заработки в Москву и бросавшим в сверстником банкой с энергетиком. Тот высаживал в центре Грозного цветы и подметал город.

Фото: пресс-служба мэрии Саянска.

У мэра города "лесоруб", видимо, все-таки побывал. Он публично покаялся и написал расписку, что обязуется вместо одной срубленной ели до 9 мая 2019 года высадить десять деревьев на Аллее ветеранов. И не просто высадить, а ухаживать за ними.

"Вот так будет с каждым. Пусть другим это будет уроком", - значится на сайте мэрии Саянска. И жители города эту идею поддерживают.